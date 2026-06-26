Nowe badania opublikowane na łamach czasopisma naukowego "Nature" sugerują jednak, że rzeczywistość mogła wyglądać zupełnie inaczej. Międzynarodowy zespół badaczy przeanalizował materiał genetyczny 27 neandertalczyków pochodzących z terenów dzisiejszej Belgii i Francji. Były to jedne z ostatnich populacji tego gatunku żyjących w Europie Zachodniej, mniej niż 52,5 tysiąca lat temu.

Genomy ostatnich neandertalczyków skrywają niespodziankę

Dzięki nowoczesnym technikom sekwencjonowania DNA naukowcy uzyskali najdokładniejszy jak dotąd obraz genetyczny naszych krewnych. Wyniki okazały się zaskakujące, ponieważ nie znaleziono dowodów na postępujące pogarszanie się puli genowej ani gwałtowny wzrost chowu wsobnego. Wręcz przeciwnie, analizy wskazują, że populacje były bardziej zróżnicowane genetycznie, niż dotąd przypuszczano.

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Neandertalczycy nie żyli w całkowitej izolacji

Badacze odkryli ślady regularnej wymiany genów pomiędzy grupami zamieszkującymi rozległe obszary Europy. Oznacza to, że neandertalczycy przemieszczali się i utrzymywali kontakty z innymi społecznościami, co pomagało zachować różnorodność genetyczną.

Wcześniejsze badania opierały się głównie na szczątkach znalezionych na obrzeżach zasięgu występowania neandertalczyków, między innymi na Syberii. Tamte populacje rzeczywiście wykazywały wyższy poziom pokrewieństwa, jednak mogły być wyjątkowo odizolowane od reszty gatunku.

Czy neandertalczycy tak naprawdę nie wymarli?

Nowe odkrycia wzmacniają również inną, coraz częściej dyskutowaną hipotezę. Zakłada ona, że neandertalczycy nie zniknęli całkowicie, lecz zostali częściowo "wchłonięci" przez populacje Homo sapiens. Wiemy już, że ludzie współcześni i neandertalczycy krzyżowali się przez tysiące lat. Dowodem są fragmenty neandertalskiego DNA obecne do dziś w genomach miliardów ludzi żyjących poza Afryką.

Co ciekawe, naukowcy znaleźli liczne przykłady ludzi posiadających niedawnych neandertalskich przodków. Dotychczas nie odkryto jednak neandertalczyka, który miałby w swoim najbliższym drzewie genealogicznym współczesnego człowieka. Badanie nie daje więc jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o los neandertalczyków, ale wyraźnie pokazuje, że ich historia była znacznie bardziej skomplikowana, niż sądziliśmy do tej pory.