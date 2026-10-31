Nie tylko Warszawa i Kraków. Oto najstarsze cmentarze w Polsce

Spis treści: Stary Cmentarz w Tarnowie Cmentarz Powązkowski w Warszawie Stary Cmentarz w Rzeszowie Cmentarze przy ul. Lipowej Cmentarz Stary w Kielcach Cmentarz Rakowicki w Krakowie Kirkut w Lesku Stary cmentarz żydowski w Lublinie Mizary w Kruszynianach i Bohonikach

Stary Cmentarz w Tarnowie

Cmentarz ten założono ok. 1790 roku, dokładna data nie jest znana. Powstał tuż po wydaniu dekretu cesarza Józefa II nakazującego likwidację cmentarzy przykościelnych, która miała miejsce w 1784 roku.

Nekropolia od 1905 roku zajmuje obszar ok. 3,5 ha. Stanowi wyjątkowy zespół sztuki rzeźbiarskiej i architektury nagrobnej, z dominacją stylów klasycystycznego oraz neogotyckiego.

Najstarszy zachowany nagrobek, otwiera się w nowym oknie należy do Anny Karoliny z Lubomirskich Radziwiłłowej zmarłej w 1795 roku. Szacuje się, że spoczywa tu ok. 80 tys. osób.

Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej znanych nekropolii w Polsce. Na powierzchni 43 ha znajduje się ponad 1 milion pochowanych osób. Znajdują się tam dzieła rzeźby sepulkralnej autorstwa m.in. Xawerego Dunikowskiego, Edwarda Wittiga i Piusa Welońskiego.

Powstał 4 listopada 1790 roku, poświęcono go dwa lata później. Początkowo zajmował obszar 3,5 ha. Nekropolia to miejsce spoczynku królów, wybitnych pisarzy, m.in. Władysława Reymonta oraz Bolesława Prusa, muzyków, aktorów, naukowców, polityków oraz bohaterów walk o niepodległość.

Centralnym punktem pamięci narodowej jest słynna Aleja Zasłużonych utworzona w 1925 roku.

Stary Cmentarz w Rzeszowie

To najstarsza zachowana nekropolia, otwiera się w nowym oknie miejska w Rzeszowie, położona przy ul. Targowej. Zachowało się na nim ponad 600 zabytkowych nagrobków reprezentujących styl klasycystyczny, eklektyczny i neogotycki.

Założono go w 1792 roku, a oficjalnie został zamknięty w 1910 roku. W czasie II wojny światowej sporadycznie odbywały się tam jednak pochówki zmarłych. W 1968 roku uznano nekropolię za obiekt zabytkowy.

Szacuje się, że pochowano tam ok. 40 tys. osób. Ostatni pogrzeb miał miejsce w 1957 roku. Stary Cmentarz w Rzeszowie zajmuje powierzchnię 3,65 ha.

Cmentarze przy ul. Lipowej

Jest to najważniejsza wielowyznaniowa nekropolia Lublina. Składa się z części rzymskokatolickiej, ewangelicko-augsburskiej, prawosławnej oraz grekokatolickiej. Założono ją w 1794 roku.

Na cmentarzu znajdują się imponujące kaplice grobowe i nagrobki tworzone przez znanych rzeźbiarzy. Spoczywają tu poeci, np. Józef Czechowicz, naukowcy, wojskowi oraz zasłużeni obywatele Lublina różnych narodowości i wyznań.

W najstarszej części nekropolii jest ok. tys. grobów z XIX wieku. Szacuje się, że na całym cmentarzu pochowano ok. 100 tys. osób.

Cmentarz Stary w Kielcach

Powstał ok. 1800 roku z inicjatywy władz austriackich (w ramach porządkowania spraw sanitarnych miejskich). Początkowo był podzielony na osobną kwaterę rzymskokatolicką, ewangelicką oraz prawosławną.

Nekropolia wyróżnia się unikalną w skali kraju kolekcją żeliwnych krzyży i tablic, odlewanych w lokalnych fabrykach. Znajdują się tu okazałe kaplice grobowe, a neogotyckie i klasycystyczne nagrobki z piaskowca kieleckiego.

Cmentarz Stary w Kielcach zajmuje ok. 4,9 ha. Pochowano tam m.in. powstańców listopadowych i styczniowych, żołnierzy Legionów Polskich, wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz żołnierzy Armii Krajowej.

Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Otwarty w 1803 roku na terenie dawnego majątku wiejskiego Bosutów (kupionego przez władze od zakonu karmelitów bosych). Jego przestrzeń była wielokrotnie powiększana i dziś zajmuje powierzchnię ok. 35 ha. Powstał w wyniku reformy sanitarnej zakazującej pochówków przykościelnych w obrębie murów miejskich Krakowa.

Serce cmentarza stanowi monumentalna Kaplica Zmartwychwstania Pańskiego (ufundowana przez rodzinę Helclów) oraz usytuowana wokół niej najstarsza część cmentarza.

Na terenie nekropolii spoczywają takie osoby jak m.in. Jan Matejko, Helena Modrzejewska, Wisława Szymborska czy też Marek Grechuta. Znajdziemy tam nagrobki również rodziców papieża Jana Pawła II. Szacuje się, że może tam być pochowanych nawet 300 tys. osób.

Kirkut w Lesku

W Polsce mamy również stare cmentarze innych wyznań; jednym z nich jest Kirkut w Lesku. Najprawdopodobniej założono go w pierwszej połowie XVI wieku. Najstarszy zachowany nagrobek jest z 1548 roku.

Jest to jeden z największych i najlepiej zachowanych cmentarzy żydowskich w Polsce i Europie Środkowej. Na wzgórzu, gdzie jest położony, zachowało się ponad 2000 macew.

Kirkut zajmuje powierzchnię ok. 3 ha i jest odgrodzony siatką. Znajdują się tu macewy o bogatej symbolice judaistycznej oraz groby cadyków.

Stary cmentarz żydowski w Lublinie

To najstarsza nekropolia żydowska w Lublinie oraz jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich w całej Polsce. Znajdujące się na nim macewy zaliczają się do najcenniejszych zabytków kultury żydowskiej w Polsce i Europie.

Założono go w XV wieku. Najstarsza zachowana w całości stojąca macewa w Polsce pochodzi stąd i datowana jest na 1541 rok. Na cmentarzu znajduje się obecnie ponad 60 macew.

Powierzchnia terenu wynosi około 1 ha. Obiekt jest otoczony wysokim murem z XVII wieku i wpisany do rejestru zabytków. Nie jest ogólnodostępny dla turystów - otwiera się go na specjalne okazje oraz dla zorganizowanych grup.

Mizary w Kruszynianach i Bohonikach

Mizary w Kruszynianach i Bohonikach stanowią unikalny w skali kraju element dziedzictwa kulturowego polsko-litewskich Tatarów oraz świadectwo wiekowej obecności i integracji społeczności muzułmańskiej w Polsce.

Mizar w Kruszynianach jest najstarszym zachowanym cmentarzem muzułmańskim w granicach współczesnej Polski. Usytuowany w lesie, niedaleko zabytkowego, drewnianego meczetu, zachował tradycyjny charakter. Najstarsze czytelne groby pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Dawne pochówki tatarskie odznaczają się prostotą - mogiły obkładano kamieniami polnymi, a na ich dwóch krańcach umieszczano grawerowane kamienie: większy u głowy zmarłego oraz mniejszy u jego stóp. Wyszczególnione na nich inskrypcje tworzono w językach starobiałoruskim, arabskim, rosyjskim oraz polskim, a całość często wieńczył symbol półksiężyca z gwiazdą.

Z kolei mizar w Bohonikach pozostaje największym wciąż czynnym cmentarzem muzułmańskim w Polsce. Przestrzennie dzieli się na dwie strefy: część zabytkową, pochodzącą z XIX wieku oraz część współczesną. Współczesne pomniki swoją formą przypominają nagrobki znane z cmentarzy chrześcijańskich, zachowując przy tym swoją tożsamość religijną poprzez umieszczanie islamskiej symboliki, takiej jak półksiężyc czy wersety z Koranu.



