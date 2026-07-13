Wielki starożytny grobowiec. Nowe odkrycie w Egipcie

Nowoodkryty grobowiec stanowi odkrycie zespołu archeologów z Uniwersytetu w Leiden. Grobowiec z Sheikh Abd el-Qurna ma układ typowy dla prywatnych pochówków w starożytnych Tebach w okresie Nowego Królestwa. Styl malowanych dekoracji wskazuje na okres ramessydzki, czyli epokę Nowego Królestwa Egiptu, trwającą od XIII do XI wieku p.n.e. Archeolodzy szacują, że cały kompleks grobowca może liczyć 3000 lat.

Sam kompleks grobowca rozpoczyna się otwartym dziedzińcem prowadzącym do wykutej w skale kaplicy w kształcie odwróconej litery T. Jak informuje egipskie Ministerstwo ds. Turystyki i Starożytności, kilka części zachowało się w dobrym stanie. Archeolodzy odkryli ławkę z cegły mułowej, w którym niegdyś stała stela pogrzebowa. Schody otoczone pochyłymi rampami nadal prowadzą do wejścia do grobowca, dając jasny obraz tego, w jaki sposób ludzie docierali do miejsca pochówku tysiące lat temu.

Najciekawszym elementem odkrycia były nie skarby czy architektura grobowca, ale zidentyfikowanie jednej z pochowanych osób. Udało im się to zrobić na podstawie zachowanych inskrypcji. Imię zapisane w środku to Paser. Co ciekawe to samo imię posiadał egipski dostojnik państwowy z okresu XIX dynastii, który pełnił funkcję wezyra - najwyższego urzędnika - na dworze faraonów Setiego I i Ramzesa II. Tu natomiast mówimy o innej osobie, niemniej ze względu na miejsce pochówku, także nie mogła być jakimś niewolnikiem. Sheikh Abd el-Qurna stanowi część rozległej nekropolii tebańskiej, w której znajdują się setki grobowców należących do szlachty, urzędników, kapłanów i innych wysokich rangą członków egipskiego społeczeństwa.

Fragment grobowca. Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności materiał zewnętrzny

Odtworzenie historii

Zespół wykopaliskowy planuje kontynuować badania grobowca w nadchodzących sezonach. Ich praca skoncentruje się na dokładniejszej identyfikacji pochowanego Pasera oraz innych znalezionych tam osób, odtworzeniu ich losów oraz osadzeniu tego pochówku w szerszym kontekście historycznym Dolnego Sheikh Abd el-Qurna. Badania mają również na celu pokazanie, jak pobliskie grobowce wpisują się w otaczający krajobraz oraz jak cmentarz zmieniał się na przestrzeni czasu.

Część malowideł zachowała się również wewnątrz grobowca. Niektóre sceny wciąż spoczywają pod cienką warstwą kurzu, ale badacze zidentyfikowali już przedstawienia, na których Paser oddaje cześć różnym egipskim bogom w świętych kapliczkach. Inne malowidła przedstawiają go siedzącego obok żony przed stołem ofiarnym, co może odzwierciedlać nadzieję na życie wieczne i dalsze składanie ofiar po śmierci.

Malowidła z odkrytego grobowca. Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności materiał zewnętrzny



