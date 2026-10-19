Caral. Odkrycie w pozostałościach dawnej potęgi

Caral, czyli Święte Miasto Caral-Supe, które od 2009 roku znajduje się na liście, otwiera się w nowym oknie światowego dziedzictwa UNESCO, to cenne stanowisko archeologiczne w Peru. Ośrodek miejski, którego serce tworzyło kilka monumentalnych piramid schodkowych, był zamieszkany w latach 3000-1600 p.n.e.

Miejsce to daje wyjątkowy wgląd w rozwój Norte Chico (Caral-Supe), czyli najstarszej na terenie obu Ameryk cywilizacji posiadającej ośrodki miejskie. Prowadzone tam od lat badania regularnie przynoszą nowe odkrycia, otwiera się w nowym oknie. Teraz badacze ogłosili kolejne ciekawe znalezisko.

Podczas wykopalisk na terenie Caral eksperci odkryli rzadkość - antropomorficzne figurki, które mogą przedstawiać parę i nawiązywać do dualizmu charakteryzującego naturę.

Rzadko spotykane figurki mogą poszerzyć wiedzę o Norte Chico

Obie wykonane z gliny figurki zostały znalezione w budynku położonym w pobliżu strefy określanej jako Główny Kompleks Mieszkalny Świętego Miasta Caral. Jedna figurka ma męskie rysy i elementy przypominające przepaskę biodrową, natomiast druga ma wyraźnie kobiece cechy.

Figurki mogą liczyć nawet do 5 tys. lat - szacuje się, że powstały między 3000 a 1800 r. p.n.e. Granica ta wynika z faktu, że po 1800 r. p.n.e. do swoich wyrobów Norte Chico zaczęli wprowadzać kolor - znalezione figurki są go natomiast pozbawione.

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W rozmowie z peruwiańską agencją prasową Andina zastępca dyrektora ds. badań i konserwacji w strefie archeologicznej Caral, Marco Antonio Machacuay, powiedział, że figurki "mogą odzwierciedlać kosmologię i ontologię" członków tej cywilizacji. Podczas gdy kosmologia pyta o to, jak powstał i jak jest zbudowany Wszechświat, ontologia obejmuje samą naturę istnienia.

Zdaniem ekspertów cechy odnalezionych figurek mogą pomóc zrozumieć sposób myślenia mieszkańców Caral, szczególnie, że podobne figurki nie występują w wielu miejscach. Zabytki te mogą zatem rzucić nowe światło na poglądy Norte Chico, w tym ich spojrzenie na temat natury i egzystencji jako istot ludzkich, twierdzą badacze.

32 lata badań archeologicznych na stanowisku Caral w Peru

Figurki na krótki czas umieszczono na wystawie w siedzibie Ministerstwa Kultury w Limie, gdzie nadal prezentowane są inne figurki z późniejszych okresów, charakteryzujące się większą liczbą kolorów.

Nowe odkrycie zbiega się z 32. rocznicą rozpoczęcia badań w Caral, które w 1994 roku zostały zapoczątkowane przez dr Ruth Shady. Obchody związane z tym wydarzeniem zaplanowano na 23 i 24 października. W ramach rocznicy odbywać się będzie festiwal kulturalny, ceremonie, pokazy świateł oraz koni peruwiańskich, a także spektakl taneczny.



