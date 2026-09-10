Znalezisko pojawiło się podczas prac drogowych rozpoczętych tego lata. Ich głównym celem jest poprawa infrastruktury dla pieszych, m.in. wyznaczenie nowych przejść, a także modernizacja oznakowania i innych elementów ulicy. Roboty spowodowały utrudnienia w centrum miasta i spotkały się z krytyką części mieszkańców, jednocześnie umożliwiły jednak archeologom dostęp do warstw znajdujących się głęboko pod współczesną zabudową.

David Lordkipanidze, dyrektor Muzeum Narodowego Gruzji, nie był szczególnie zaskoczony odkryciem. Jak wyjaśnił, Tbilisi jest wyjątkowo bogate w pozostałości archeologiczne, dlatego podczas prac ziemnych można spodziewać się znalezisk związanych z różnymi okresami historii miasta.

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Ceramika sprzed ponad tysiąca lat

Wstępna analiza ornamentyki znalezionych fragmentów wskazuje na okres między X a XI wiekiem. Ostateczne ustalenia wymagają jednak dalszych badań. Zabytki mają zostać przewiezione do Muzeum Narodowego Gruzji, gdzie zostaną poddane m.in. skanowaniu 3D i szczegółowej analizie. Jeżeli datowanie się potwierdzi, znalezisko będzie należało do najstarszych średniowiecznych materiałów ceramicznych odkrytych dotąd w Tbilisi.

Odkrycie jest szczególnie interesujące ze względu na znaczenie miasta w tym okresie. Tbilisi było wówczas ważnym ośrodkiem na szlaku handlowym łączącym różne części regionu. Miasto znajdowało się pod panowaniem arabskim, a w kolejnych stuleciach przechodziło pod kontrolę różnych potęg, w tym kalifatu Umajjadów, Abbasydów oraz Seldżuków. Jak podkreśla Lordkipanidze, wielokulturowość była jedną z charakterystycznych cech średniowiecznego Tbilisi - miasto pełniło również ważną funkcję gospodarczą i regionalnego centrum wymiany.

Historia ukryta pod ulicami

Tbilisi zostało założone zgodnie ze średniowieczną tradycją gruzińską już w IV wieku. Przez kolejne stulecia miasto wielokrotnie zmieniało swoich władców, a jego wygląd kształtowały kolejne podboje i wpływy, m.in. Mongołów, Persów i Rosjan. Pozostałości dawnych epok znajdują się dziś pod współczesną zabudową. Dobrym przykładem jest właśnie aleja Rustawelego, pod którą podczas obecnych prac udało się dotrzeć do warstwy związanej ze średniowiecznym Tbilisi.

Wykopaliska nie są jednak jedynym wyzwaniem związanym z inwestycją. Władze miasta muszą również odnieść się do doniesień o odnalezieniu podczas prac materiałów zawierających azbest. Burmistrz Tbilisi zapowiedział również, że przebudowa ma zostać ukończona w listopadzie.