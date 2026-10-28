Niespodziewane odkrycie na Dolnym Śląsku. Remont odsłonił zapomnianą kryptę

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Dolnośląskie Miłoszyce stały się miejscem niespodziewanego odkrycia, gdy podczas prac remontowych przy zabytkowej świątyni odsłonięto zapomnianą kryptę.

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Widok na kościół pw. św. Mikołaja w Miłoszycach oraz odsłonięte ceglane sklepienie odkrytej podziemnej krypty.
Niespodziewane odkrycie na terenie parafii w Miłoszycach.Wikimedia Commons: Sławomir Milejski – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl/ Facebook: Miasto i Gmina Jelcz-Laskowicemateriał zewnętrzny

Niespodziewane odkrycie podczas prac przy kościele w Miłoszycach

Choć regularnie badacze odsłaniają kolejne odkrycia sprzed wieków, historia wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic. Niekiedy do ich odsłonięcia dochodzi przypadkiem - np. podczas prac budowlanych.

Teraz w Miłoszycach w gminie Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskim, doszło właśnie do takiego niespodziewanego odkrycia.

W trakcie remontu i przebudowy terenów przy zabytkowym kościele pw. św. Mikołaja odnalezione zostało nieznane dotąd pomieszczenie - to krypta. W podziemiach tych zachowały się ludzkie szczątki.

Tajemnice Dolnego Śląska. Zapomniana krypta przy kościele

Miłoszyce znajdują się około 20 km od Wrocławia. Pierwsza wzmianka o tym miejscu sięga 1245 roku - dawna nazwa miejscowości znajduje się w dawnym dokumencie papieża Innocentego IV. Kościół parafialny wymieniony został natomiast po raz pierwszy w akcie notarialnym wystawionym w Oleśnicy w 1399 roku.

- Historia kościoła sięga średniowiecza. Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z 1399 roku. Jak podaje strona parafii, około 1618 roku istniał tu drewniany kościół o konstrukcji szachulcowej. Zastąpiła go obecna, murowana świątynia w stylu barokowym, wzniesiona na początku XVIII wieku. Według informacji przywołanych w parafialnym sprawozdaniu jej budowę ukończono w latach 1714-1719. Przez kolejne stulecia kościół był miejscem modlitwy i ważną częścią historii lokalnej społeczności - podaje Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice.

Obecna świątynia, wraz z cmentarzem przykościelnym, znajduje się w wojewódzkim rejestrze zabytków.

Odsłonięty podczas prac remontowych teren przez dziesięciolecia pozostawał ukryty pod ziemią - a jego historia na ten moment pozostaje nieznana. Nie wiadomo, kiedy krypta została zbudowana, ani kogo tam pochowano.

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Niemniej jednak to znalezisko może z czasem wnieść nowe dane na temat dziejów kościoła, dawnych mieszkańców oraz samej miejscowości, która ma długą, bogatą i burzliwą historię.

Odkrycie przy kościele pw. św. Mikołaja. Dalsze kroki

Na miejscu znaleziska zgromadziły się lokalne władze i specjaliści. Odsłonięcie krypty zostało także zgłoszone Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Kolejnym krokiem są szczegółowe konsultacje z konserwatorem zabytków w celu zabezpieczenia i zbadania obiektu. Być może w przyszłości uda się obiekt wyeksponować.


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