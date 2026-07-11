Choć formalna paleontologia narodziła się dopiero w czasach nowożytnych, ludzie od dawna interesowali się niezwykłymi pozostałościami dawnych organizmów. Już starożytni Grecy znajdowali ogromne kości wymarłych zwierząt i interpretowali je jako szczątki mitycznych gigantów, bohaterów czy potworów. Niektórzy naukowcy uważają, że takie odkrycia mogły nawet wpłynąć na powstanie części starożytnych legend.

Skamieniałość sprzed milionów lat w rzymskiej kolekcji

Najnowsze znalezisko z Colchester jest z kolei dowodem rzymskiego zainteresowania skamieniałościami. W jednej z dawnych jam w okolicach współczesnego Colchester archeolodzy odnaleźli skamieniały fragment kręgosłupa ichtiozaura - wszystko wskazuje na to, że około II wieku naszej ery ktoś celowo przechowywał ją jako wyjątkowy przedmiot.

Trafiła do niewielkiej kolekcji przedmiotów, w której znajdowały się także fragmenty ceramiki, rzymskie łyżeczki oraz inne drobiazgi. Zdaniem badaczy jest to najstarszy znany przypadek celowego zbierania skamieniałości ichtiozaurów, czyli wymarłych morskich gadów, które żyły w erze mezozoicznej i wyglądem przypominały dzisiejsze delfiny.

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Pierwsi "paleontolodzy" żyli tysiące lat temu

Choć zwierzęta te nie były dinozaurami, osiągały ogromne rozmiary i z pewnością mogły robić wrażenie na ludziach, którzy natrafiali na ich szczątki. Pierwsze naukowe opisy ichtiozaurów pojawiły się dopiero w XIX wieku. W 1813 roku brytyjska paleontolożka Mary Anning opisała jeden z takich okazów, a ponad sto lat wcześniej Edward Lhuyd błędnie klasyfikował podobne skamieniałości jako pozostałości ryb.

Nowe odkrycie pokazuje jednak, że ludzie interesowali się tymi niezwykłymi pozostałościami znacznie wcześniej. Analiza znaleziska wskazuje, że kość została zebrana około trzeciej ćwierci II wieku n.e. przez mieszkańca rzymskiej Brytanii.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy taki przypadek, bo w 2023 roku badacze odkryli podobny, a mowa o fragmencie kręgu plezjozaura znalezionym w rzymskiej jamie - według naukowców miejsce to mogło należeć do osoby, która świadomie kolekcjonowała niezwykłe szczątki.



