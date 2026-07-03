Nowe znalezisko znajduje się na słynnym torfowisku Machrie Moor, miejscu pełnym stojących kamieni, kurhanów i kręgów ceremonialnych datowanych na okres od około 3500 do 1500 roku p.n.e. Badacze z Historic Environment Scotland wykryli strukturę przy użyciu geofizycznych metod pomiarowych, które pozwalają "zajrzeć" pod ziemię bez naruszania warstw archeologicznych.

12 anomalii i możliwy krąg sprzed epoki brązu

Co ciekawe, odkrycie nie było celem samym w sobie - projekt miał sprawdzić skuteczność nowoczesnych technologii w trudnym torfowym środowisku, a ujawnił coś, czego nikt się nie spodziewał. Analiza danych wykazała obecność 12 regularnie rozmieszczonych anomalii magnetycznych, tworzących okrąg o średnicy około 28 metrów. Pomiędzy nimi znajdują się dwie większe przerwy, które mogą wskazywać miejsca po dwóch brakujących elementach konstrukcji.

Jeśli interpretacja się potwierdzi, pierwotnie krąg mógł składać się z 14 drewnianych lub kamiennych słupów. Badacze podkreślają jednak, że na tym etapie nie ma dowodów, iż w tych punktach rzeczywiście stały kamienie. Mogły to być zarówno konstrukcje drewniane, jak i elementy kamienne, które z czasem zostały usunięte lub uległy degradacji.

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Miejsce, które wciąż skrywa tajemnice

Torfowisko Machrie Moor jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Wielkiej Brytanii. Od lat 80. XX wieku zidentyfikowano tam sześć kręgów ceremonialnych, a kolejne badania sugerują, że pierwotnie mogły one wyglądać zupełnie inaczej niż dziś.

Co więcej, wcześniejsze odkrycia wskazują, że niektóre kręgi początkowo były konstrukcjami drewnianymi, które dopiero później zastąpiono kamieniami około 2000 roku p.n.e. W wielu z nich odnajdywano również ślady pochówków, co sugeruje zmieniającą się funkcję tych miejsc na przestrzeni wieków.

Co szczególnie interesujące, znane już kręgi w Machrie Moor wykazują wspólną orientację. Są bowiem ustawione względem wcięcia w pobliskim Machrie Glen, przez które podczas przesilenia letniego wschodziło Słońce. Sugeruje to, że prehistoryczne społeczności mogły wykorzystywać te struktury do obserwacji zjawisk astronomicznych i planowania rytuałów.

Jak podkreślają przedstawiciele Historic Environment Scotland, nowo odkryty krąg najprawdopodobniej pochodzi z tego samego okresu co pozostałe struktury w regionie. Jeśli dalsze badania to potwierdzą, Machrie Moor może okazać się jeszcze bardziej złożonym i rozbudowanym kompleksem rytualnym, niż dotychczas przypuszczano.