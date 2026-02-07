Niezwykła maska z czaszki kozła. Wyjątkowe odkrycie w niemieckiej wiosce

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Maska z czaszki kozła znaleziona w wiosce w Eilsleben w północnych Niemczech rzuca nowe światło na relacje między łowcami-zbieraczami a pierwszymi rolnikami w Europie. Badania pokazują, że ponad 7500 lat temu te dwie społeczności wymieniały się narzędziami oraz przedmiotami o znaczeniu symbolicznym.

Czaszka zwierzęcia z dwiema dużymi, szpiczastymi rogami, ustawionymi pionowo, na czarnym tle.
Jak mezolityczne tradycje przetrwały w neolitycznej wiosce. Nowe odkrycia archeologiczne w NiemczechLandesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, J. Liptákdomena publiczna

Osada w Eilsleben, położona około 100 km na wschód od Hanoweru, została odkryta w latach 70. XX wieku, a ostatnie analizy geomagnetyczne ujawniły, że zajmowała niemal 20 akrów, co mogło czynić ją największą w regionie w tamtych czasach.

Mieszkańcy wioski należeli do kultury LBK (Linearbandkeramik), neolitycznych rolników, którzy przybyli do Europy Środkowej z regionu Morza Egejskiego i Anatolii. Choć osada była wyraźnie neolityczna, archeolodzy znaleźli tam również liczne artefakty mezolityczne, co świadczy o kontakcie z lokalnymi łowcami-zbieraczami.

Maska z czaszki sarny- most między epokami

Najbardziej spektakularnym odkryciem jest maska wykonana z czaszki i poroża dorosłego samca sarny. Pod względem stylu i technologii hełm jest mezolityczny i przypomina znaleziska z angielskiego Star Carr, datowane na 11 tys. lat. To przykład tzw. transferu technologii, w którym neolityczni rolnicy kopiowali praktyki łowców-zbieraczy, w tym wykorzystanie poroża do produkcji narzędzi.

Na stanowisku znaleziono też narzędzia z poroża i wiórów rogowych, rzadko spotykane w kulturze LBK. Archeolodzy sugerują, że wioska była miejscem wymiany nie tylko przedmiotów użytkowych, ale też symboli i wierzeń, co pokazuje złożone relacje między dwiema społecznościami.

To była paradoksalna relacja. Neolityczne fortyfikacje mówią: "mieszkamy tutaj", ale w osadzie jest wiele elementów mezolitycznych, związanych z łowiectwem i zbieractwem, co jest niesamowite
komentuje Laura Dietrich, autorka badań.

Dziedzictwo genetyczne

Genetyka współczesnych Europejczyków odzwierciedla te pradawne migracje. Poza śladami neolitycznych rolników z Anatolii i Morza Egejskiego w genomach obecnych mieszkańców kontynentu widoczne są również wpływy mezolitycznych łowców-zbieraczy oraz późniejszych nomadów z kultury Jamna. Znaleziska w Eilsleben pokazują zaś, że pierwsze wioski rolnicze w Europie nie były odizolowane od wcześniejszych mieszkańców, lecz stanowiły oś wymiany technologii i idei.

Zobacz również:

Wykopaliska poprzedzające budowę zbiornika retencyjnego ujawniły szereg reliktów ze średniowiecza.
Nauka

Archeolodzy badali miejsce pod inwestycję. Odkryli średniowieczny warsztat

Paula Drechsler
Paula Drechsler
    Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu© 2026 Associated Press

    Najnowsze