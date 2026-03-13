Znaleziska dokonano podczas wykopalisk prowadzonych na terenie dawnej fabryki tytoniu w miejscowości Pontecagnano w regionie Kampania na południu Włoch. Archeolodzy odsłonili fragment starożytnego cmentarzyska obejmującego 34 groby datowane na IV-III wiek p.n.e. Mniej więcej połowa z nich należała do dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat.

Pontecagnano - miasto wielu kultur

Historia miasta sięga IX wieku p.n.e., kiedy obszar ten zasiedlili przedstawiciele kultury Villanovan, znani z zaawansowanej obróbki brązu. Około dwóch stuleci później osada została przekształcona przez Etrusków w ważny ośrodek handlowy, utrzymujący kontakty z Grekami, Fenicjanami i innymi ludami Italii. Od V wieku p.n.e. Pontecagnano znalazło się pod kontrolą Samnitów - górskich plemion mówiących językiem oskańskim i pozostawało ich ważnym ośrodkiem aż do rzymskiego podboju południowej Italii w III wieku p.n.e.

Pas wojownika w grobie dziecka

Dotychczasowe badania cmentarzysk w Pontecagnano wskazywały, że groby Samnitów były zwykle organizowane w grupy rodzinne. Pochówki znajdowały się w ziemnych jamach przykrytych dachówkami. Najczęściej towarzyszyła im ceramika, jednak część przedmiotów wyraźnie wskazywała na płeć zmarłego. Kobiece pochówki zawierały ozdoby, jak pierścienie lub brosze, a mężczyzn chowano z elementami uzbrojenia, jak groty włóczni czy oszczepy, a także z charakterystycznymi brązowymi pasami.

Nowe odkrycie jest więc szczególnie intrygujące. Archeolodzy ustalili, że dwoje dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat zostało pochowanych właśnie z takimi pasami wojowników. Wcześniej w Pontecagnano odnotowano tylko jeden podobny przypadek = grobowiec około dwunastoletniego chłopca z brązowym pasem. Jak podkreśliła archeolożka Gina Tomay w rozmowie z agencją ANSA, odkrycie to ma duże znaczenie dla interpretacji samnickich rytuałów pogrzebowych.

Symbol przyszłej roli?

Naukowcy nie są jeszcze pewni, dlaczego dzieci otrzymywały w grobach przedmioty typowe dla dorosłych wojowników. Jedna z hipotez zakłada, że pasy mogły symbolizować rolę społeczną, jaką chłopcy mieli pełnić w przyszłości. Podobne interpretacje pojawiały się już w badaniach nad VI-wiecznymi grobami anglosaskimi w Wielkiej Brytanii, w których chłopcy byli chowani z elementami wyposażenia wojowników, prawdopodobnie jako wyraz oczekiwań wobec ich przyszłej pozycji w społeczności.

Wykopaliska w Pontecagnano prowadzone są równolegle z inwestycjami budowlanymi - zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, z tego powodu pełne wyniki badań nie zostały jeszcze opublikowane. Archeolodzy zapowiadają jednak, że szczegółowe analizy odkrytych grobów i artefaktów mogą w przyszłości dostarczyć nowych informacji o strukturze społecznej i wierzeniach Samnitów, jednego z najważniejszych ludów zamieszkujących Italię przed ekspansją Rzymu.

