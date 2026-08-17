Dunaj ujawnił ślady z II wojny światowej

Pierwsze ślady znaleziska zostały zaobserwowane już na początku sierpnia po stronie Budy, w pobliżu portu przy placu Batthyány i naprzeciwko węgierskiego parlamentu. Odsłonięte dno rzeki przez ponad 80 lat znajdowało się pod wodą. Wysokie temperatury i bardzo niski poziom wody spowodowały niedawno odsłonięcie fragmentów dna, a w nim m.in. wojskowy motocykl.

Pracownicy Węgierskiego Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości jako pierwsi wydobyli motocykl z mułu rzecznego. Według nich to model DKW NZ 350-1, używany przez Wehrmacht od 1944 roku. Podczas wykopalisk odkryto również kilka niemieckich min przeciwpancernych typu Tellermine 35.

Wśród materiałów wojennych znaleziono szczątki ludzkie, co spowodowało podjęcie dalszych prac na tym terenie. To szczątki mężczyzn, którzy najprawdopodobniej byli żołnierzami niemieckiej Wehrmachtu, którzy zginęli podczas walk w okolicach Budapesztu w ostatnich miesiącach wojny.

Ich nieśmiertelniki należą do najważniejszych znalezisk. Oba znaleziono w stanie nienaruszonym, a litery i cyfry na nich są nadal łatwe do odczytania. W ich zachowaniu pewną rolę odegrał muł rzeczny, połączony z olejem napędowym z motocyklu.

Odnalezione nieśmiertelniki niemieckie. materiał zewnętrzny

Identyfikacja po ponad 80 latach

Każdy niemiecki nieśmiertelnik składał się z dwóch części. Jedna połowa zazwyczaj pozostawała przy ciele poległego żołnierza, podczas gdy druga była wysyłana Rzeszy, aby władze mogły zarejestrować zgon i skontaktować się z rodziną.

Nienaruszone nieśmiertelniki dają szansę na zidentyfikowanie zmarłych. Ich rodziny najwyraźniej nigdy nie otrzymały oficjalnej wiadomości o ich śmierci. Ponad 80 lat później znana dokumentacja powiązana z nieśmiertelnikami może pomóc zidentyfikować tych mężczyzn i być może dostarczyć dzisiejszym przedstawicielom ich rodzin. Ciała odnalezionych żołnierzy zostaną pochowane na niemieckim cmentarzu wojennym w Budaörs, na przedmieściach Budapesztu, po zakończeniu badań.

Nowe odkrycie uświadamia skalę walk toczących się w okolicach Budapesztu. W końcowej fazie II wojny światowej siły niemieckie i węgierskie walczyły z oddziałami radzieckimi i rumuńskimi o kontrolę nad miastem. Podczas walk utracono lub pozostawiono na miejscu ogromne ilości sprzętu wojskowego.