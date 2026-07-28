Nowe odkrycie z czasów Pierwszej Świątyni

Odkrycia dokonali archeolodzy z Izraelskiego Urzędu ds. Starożytności podczas wykopalisk na stanowisko Kishle w Muzeum Jerozolimskim Wieży Dawida w Jerozolimie. Pracownicy przesiewali glebę z warstw datowanych na okres Pierwszej Świątyni - okresu w którym stała jeszcze pierwsza Świątynia Jerozolimska, wzniesiona przez króla Salomona w X wieku p.n.e. do jej zniszczenia przez Babilończyków w 586 roku p.n.e.

Do tej pory gliniane figurki z tego okresu odkryto podczas licznych wykopalisk w Jerozolimie i starożytnym Królestwie Judy. Mimo to archeolodzy nigdy nie znaleźli w mieście formy do ich produkcji. Nowe znalezisko odpowiada na pytanie, które badacze zadawali sobie od lat - gdzie mogły powstawać te przedmioty. Kopia przedstawia pełną twarz kobiecej figurki z wyraźnymi rysami twarzy i szczegółową, kręconą fryzurą.

Gliniana forma odkryta w Jerozolimie. Izraelski Urządu ds. Starożytności materiał zewnętrzny

Tajemnicze figurki starożytnej Jerozolimy

Badacze datują formę na późny okres Pierwszej Świątyni, między VIII a VI wiekiem p.n.e. Figurki z tego okresu miały zazwyczaj od 10 do 20 centymetrów wysokości. Rzemieślnicy kształtowali ciała ręcznie, wciskając twarze do form. Łączyli obie części przed wypaleniem gliny. Wiele egzemplarzy znalezionych podczas wykopalisk ma złamane szyje, ponieważ głowa i ciało zostały wykonane jako oddzielne części. Najbardziej znane są figurki kobiece, które zazwyczaj mają szczegółowo odwzorowane fryzury i dłonie umieszczone pod piersiami. Niektórzy uczeni łączą postacie kobiece z boginią Aszerą i wierzeniami w płodność. Inni uważają, że służyły one jako domowe amulety ochronne lub przynoszące szczęście. Inna teoria sugeruje, że były to zabawki dla dzieci. Archeolodzy znajdowali też figurki koni i jeźdźców oraz figurki zwierząt, najczęściej koni. Rzemieślnicy pokrywali wiele z nich białą powłoką i malowali na żółto, czerwono i czarno.

Izraelski Urząd ds. Starożytności twierdzi, że forma stanowi bezpośredni dowód na to, że lokalne warsztaty wytwarzały przynajmniej niektóre figurki w Jerozolimie. Do tej pory nie było żadnych fizycznych dowodów potwierdzających lokalną produkcję. Nowo odkryta forma dostarcza archeologom nowych dowodów do badań nad tymi obiektami. Porównanie formy z figurkami znalezionymi w Jerozolimie może pomóc w identyfikacji lokalnych warsztatów i prześledzeniu zmian w procesie produkcji na przestrzeni lat.