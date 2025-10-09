W skrócie Podczas prac budowlanych w woj. lubelskim doszło do niespodziewanego odkrycia.

Odnalezione obiekty wstępnie datuje się na początek XVIII wieku, gdy miejscowość intensywnie się rozwijała.

Znalezione relikty mają zostać wyeksponowane i zaadaptowane jako atrakcja turystyczna Leśnej Podlaskiej.

Odkrycie w woj. lubelskim. Leśna Podlaska zyska nową atrakcję

Podczas budowy czy remontów często dochodzi do niespodziewanych odkryć, które przypominają, jak bogata i wielowarstwowa jest historia naszego kraju. W wielu zakątkach Polski prace ujawniały już ślady dawnych osad, grobów czy artefaktów sprzed wielu lat.

Nie inaczej jest w woj. lubelskim - regionie, który od lat dostarcza archeologom licznych tematów do badań. Na łamach Geekweeka pisaliśmy już m.in. o niezwykłym odkryciu na budowie S17 czy o remoncie klasztoru i poczynionym tam znalezisku, które zaciekawiło świat. Teraz pojawiła się kolejna wiadomość o ciekawym odkryciu z tego właśnie województwa - dokonano go podczas prac budowlanych na terenie Leśnej Podlaskiej.

Dobrze zachowana wyjątkowa studnia i pozostałości gospody

Leśna Podlaska to wieś w woj. lubelskim, która znajduje się ok. 15 km od Białej Podlaskiej. Miejsce to ma bogatą historię, a ze względu na znajdujące się tam Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej, przyciąga tłumy. Rocznie wieś odwiedzają setki tysięcy turystów, m.in. ze względu na wizerunek Matki Bożej Leśniańskiej, noszącej tytuł "Matki Jedności i Wiary", oraz "Opiekunki Podlasia". I to właśnie z tym związane jest nowe odkrycie. Bowiem to podczas prac budowlanych przy świątyni, w miejscu, gdzie powstaje nowy parking dla pielgrzymów, na jaw wyszły pozostałości zabudowań sprzed wieków.

- Na terenie, na którym w ogóle nie spodziewaliśmy się takiego odkrycia, trafiliśmy na pozostałości po dużym budynku i towarzyszącej mu ogromnej studni - mówi przytaczany przez "pulsmiasta.TV" archeolog, Mieczysław Bienia. - Przekopałem w swoim życiu ponad sto studni, ale tak dużej jeszcze nie widziałem. Ma prawie trzy metry szerokości i długości, jest idealnie kwadratowa i bardzo dobrze zachowana. Dzięki zachowanym fragmentom drewna będzie można precyzyjnie określić datę jej powstania.

Odkrycia w Leśnej Podlaskiej pomogą w promocji gminy?

Duża budowla to najprawdopodobniej miejsce po dawnej gospodzie. Wstępne datowanie obiektów wskazuje na początek XVIII wieku. Okres ten jest bardzo prawdopodobny choćby ze względu na fakt, że to wtedy pierwszy proboszcz leśniański, ks. Paweł Franciszek Janicki, rozpoczął budowę kościoła i rozwijał miejscowość. Wiadomo, że wzniesiono wówczas m.in. gorzelnię, browar, młyn wodny i gospodę. Dokładne ustalenie wieku znalezisk to tylko kwestia czasu - badania dendrologiczne prowadzone będą w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie u prof. Krompca.

- Najprawdopodobniej jesteśmy właśnie w miejscu dawnej gospody, w której zatrzymywali się pielgrzymi przybywający do Leśnej - powiedział przytaczany przez wspomniane źródło Paweł Kazimierski, wójt gminy Leśna Podlaska. - To teren o niezwykle bogatej historii, sięgającej nawet czasów Gotów i okresu rzymskiego.

Odkrycia nie przeszkodziły inwestycji, doszło jedynie do drobnych opóźnień. W dodatku w planach jest adaptacja ich pod atrakcję dla podróżnych. Pojawią się m.in. tablice informacyjne dotyczące historii miejscowości. "Chcemy wyeksponować część odkrytych murów i odbudować studnię, by stała się atrakcją turystyczną i charakterystycznym punktem miejscowości", zaznaczył wójt gminy Leśna Podlaska.

