Niezwykłe odkrycie na niepozornym wzgórzu. Jaskinia i tajemnicza postać
Archeolodzy prowadzący wykopaliska na wzgórzu ok. 50 km od słynnego Pamukkale natrafili na ślady sprzed niemal trzech tysięcy lat. Odkryto pomnik, jaskinię, naczynia oraz elementy infrastruktury. Uwagę badaczy najbardziej przyciągnęła jednak wykuta w skale postać, której wizerunek może być kluczem do rozwiązania zagadki na temat tego, jakie przeznaczenie miało to wzgórze w VIII-VI wieku p.n.e.
Wykopaliska w Turcji przyniosły ważne odkrycia. Wzgórze pełne śladów
Niekiedy, mijając wzniesienia, leśne zagajniki czy jaskinie, nie zdajemy sobie nawet sprawy, że dla naszych przodków miejsca te mogły mieć ogromne znaczenie - wznoszono tam grodziska, składano ofiary bogom, czy po prostu mieszkano. Dziś o ich historii wiemy głównie dzięki pracy archeologów, poszukiwaczy i przypadkowych odkryć, bez których nie poznalibyśmy znaczenia takich miejsc jak Biskupin, Wał Hadriana czy Lascaux.
Teraz naukowcy poinformowali o kolejnym odkryciu, które w czasach przed naszą erą pełniło niezwykle istotną rolę, choć dziś jawi się jako niepozorne wzniesienie w niegdyś ważnym mieście. Znalezione tam ślady dowodzą, jak żyli, tworzyli i w co wierzyli dawni ludzie.
Pamukkale, Hierapolis, a teraz tajemnicza świątynia. Odkrycie w prowincji Denizli
W Turcji, na terenie dzisiejszej prowincji Denizli, gdzie znajduje się m.in. słynne Pamukkale, archeolodzy przeprowadzili wykopaliska na wzniesieniu Asar w starożytnym mieście Attuda. Z pozoru zwyczajne dziś miejsce okazało się skrywać świątynię, zaadaptowaną jaskinię i unikatowe posągi, które stały się kluczem do rozwiązania zagadki - kompleks najpewniej stanowił miejsce kultu mieszkańców dawnej krainy, Frygii. To niezwykłe odkrycie datowano na ok. VIII-VI wiek p.n.e. i powiązano z kultem frygijskiej bogini płodności i odrodzenia natury, Kybele - Matar, Bogini Matki.
- Wykopaliska ujawniły istnienie dużego kompleksu religijnego, w którym odprawiano ceremonie i rytuały ku czci frygijskiej bogini Matar - podali badacze.
Wykopaliska na Asar ukazują według badaczy sanktuarium, które składa się z kamiennego monumentu, świętej jaskini oraz unikalnych posągów, które mogą symbolizować dualną naturę bogini Kybele - jako władczyni życia i śmierci, płodności i odnowy. Ponadto wokół miejsca kultu odkryto naczynia ofiarne, oraz specjalne kanały i studnie, które prawdopodobnie służyły Frygijczykom do rytuałów związanych z płodnością i rolnictwem. Jaskinia poświęcona Matar mogła natomiast służyć za punkt przeprowadzania rytuałów inicjacyjnych czy obrzędów płodności.
Jak wyglądało to miejsce przed naszą erą? Centrum duchowe
Sanktuarium wzniesione na Asar prawie 3 tysiące lat temu pokazuje, że Attuda nie była jedynie lokalnym ośrodkiem, lecz ważnym centrum duchowym, w którym praktykowano rytuały inicjacyjne i ofiarne. Co ciekawe, kult Kybele współistniał tu z grecko-rzymskimi wierzeniami, co świadczy o złożoności religijnej tego regionu. Odkrycie to ma ogromne znaczenie dla zrozumienia wiary frygijskiej i wzajemnych wpływów.
- Obecność skalnych posągów i świętego sanktuarium poświęconego Matar w Attudzie dowodzi, że granice religijne Frygijczyków sięgały zachodniej Anatolii. To niezwykły przełom w zrozumieniu rozprzestrzeniania się frygijskich tradycji duchowych - powiedział prof. dr hab. Bilge Yılmaz Kolancı z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Pamukkale, który prowadzi nadzór naukowy nad wykopaliskami na Asar.
Archeolodzy podkreślają, że odkrycie nie tylko uzupełnia wiedzę o dawnej Frygii oraz kulcie Kybele, ale może też przyczynić się do rozwoju turystyki w regionie Denizli, który już teraz przyciąga turystów dzięki słynnym Pamukkale i Hierapolis. Oczekuje się, że dalsze badania tego miejsca przyniosą kolejne informacje o życiu dawnych mieszkańców Anatolii.