Wykopaliska w Turcji przyniosły ważne odkrycia. Wzgórze pełne śladów

Niekiedy, mijając wzniesienia, leśne zagajniki czy jaskinie, nie zdajemy sobie nawet sprawy, że dla naszych przodków miejsca te mogły mieć ogromne znaczenie - wznoszono tam grodziska, składano ofiary bogom, czy po prostu mieszkano. Dziś o ich historii wiemy głównie dzięki pracy archeologów, poszukiwaczy i przypadkowych odkryć, bez których nie poznalibyśmy znaczenia takich miejsc jak Biskupin, Wał Hadriana czy Lascaux.

Teraz naukowcy poinformowali o kolejnym odkryciu, które w czasach przed naszą erą pełniło niezwykle istotną rolę, choć dziś jawi się jako niepozorne wzniesienie w niegdyś ważnym mieście. Znalezione tam ślady dowodzą, jak żyli, tworzyli i w co wierzyli dawni ludzie.

Pamukkale, Hierapolis, a teraz tajemnicza świątynia. Odkrycie w prowincji Denizli

W Turcji, na terenie dzisiejszej prowincji Denizli, gdzie znajduje się m.in. słynne Pamukkale, archeolodzy przeprowadzili wykopaliska na wzniesieniu Asar w starożytnym mieście Attuda. Z pozoru zwyczajne dziś miejsce okazało się skrywać świątynię, zaadaptowaną jaskinię i unikatowe posągi, które stały się kluczem do rozwiązania zagadki - kompleks najpewniej stanowił miejsce kultu mieszkańców dawnej krainy, Frygii. To niezwykłe odkrycie datowano na ok. VIII-VI wiek p.n.e. i powiązano z kultem frygijskiej bogini płodności i odrodzenia natury, Kybele - Matar, Bogini Matki.

- Wykopaliska ujawniły istnienie dużego kompleksu religijnego, w którym odprawiano ceremonie i rytuały ku czci frygijskiej bogini Matar - podali badacze.

Wykopaliska na Asar ukazują według badaczy sanktuarium, które składa się z kamiennego monumentu, świętej jaskini oraz unikalnych posągów, które mogą symbolizować dualną naturę bogini Kybele - jako władczyni życia i śmierci, płodności i odnowy. Ponadto wokół miejsca kultu odkryto naczynia ofiarne, oraz specjalne kanały i studnie, które prawdopodobnie służyły Frygijczykom do rytuałów związanych z płodnością i rolnictwem. Jaskinia poświęcona Matar mogła natomiast służyć za punkt przeprowadzania rytuałów inicjacyjnych czy obrzędów płodności.

Jak wyglądało to miejsce przed naszą erą? Centrum duchowe

Sanktuarium wzniesione na Asar prawie 3 tysiące lat temu pokazuje, że Attuda nie była jedynie lokalnym ośrodkiem, lecz ważnym centrum duchowym, w którym praktykowano rytuały inicjacyjne i ofiarne. Co ciekawe, kult Kybele współistniał tu z grecko-rzymskimi wierzeniami, co świadczy o złożoności religijnej tego regionu. Odkrycie to ma ogromne znaczenie dla zrozumienia wiary frygijskiej i wzajemnych wpływów.

- Obecność skalnych posągów i świętego sanktuarium poświęconego Matar w Attudzie dowodzi, że granice religijne Frygijczyków sięgały zachodniej Anatolii. To niezwykły przełom w zrozumieniu rozprzestrzeniania się frygijskich tradycji duchowych - powiedział prof. dr hab. Bilge Yılmaz Kolancı z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Pamukkale, który prowadzi nadzór naukowy nad wykopaliskami na Asar.

Archeolodzy podkreślają, że odkrycie nie tylko uzupełnia wiedzę o dawnej Frygii oraz kulcie Kybele, ale może też przyczynić się do rozwoju turystyki w regionie Denizli, który już teraz przyciąga turystów dzięki słynnym Pamukkale i Hierapolis. Oczekuje się, że dalsze badania tego miejsca przyniosą kolejne informacje o życiu dawnych mieszkańców Anatolii.

