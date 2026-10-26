Pierwsze takie odkrycie w regionie. Unikalna sztuka naskalna

W Afryce Południowej odnaleziono niespotykany tam dotąd rodzaj sztuki naskalnej. Wszystkie znane dotychczas przykłady były tworzone palcami lub pociągnięciami pędzla - brakowało natomiast malowideł szablonowych.

Nowe badania ujawniły pierwszą w historii tego typu sztukę naskalną w całym regionie. Co ciekawe, była ona "ukryta na widoku" w znanym schronisku skalnym La Rochelle w prowincji Mpumalanga w RPA - miejsce to bywa okazjonalnie wykorzystywane przez lokalną społeczność do odprawiania nabożeństw religijnych.

Badacze podkreślają, że malowidła z La Rochelle są nie tylko cenne dla tej części Afryki, ale i wyjątkowe na skalę światową, ponieważ wykonano je przy użyciu specjalnie przygotowanego wzornika, a nie poprzez obrysowanie czegoś, np. dłoni.

Szablon sprzed wieków i sylwetki "ukryte na widoku"

Odkrycia dokonali prof. David Pearce z Uniwersytetu Witwatersrand oraz archeolog Kiah Johnson z Uniwersytetu w Cambridge.

Malowidło szablonowe z La Rochelle przedstawia dwie humanoidalne postacie. Każda z nich ma zaledwie ok. 9 cm wysokości. Ponieważ użyto techniki szablonu, sylwetki pozostają niezamalowane - czerwona farba znajduje się wokół nich. Nie wiadomo dokładnie, kto, kiedy ani dlaczego wykonał to wyjątkowe malowidło.

- Przez chwilę nie byłem do końca pewien, na co patrzę - powiedział David Pearce. - Potem nagle sylwetki nabrały ostrości, trochę jak złudzenia optyczne.

W dokumentacji postacie zaznaczono na biało, a farbę wokół nich na czarno.

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Przykłady sztuki tego rodzaju znane są z całego świata, a do ich tworzenia używano "gotowych" elementów - zwykle dłoni lub przedmiotów codziennego użytku, np. bumerangów, tworząc wzór poprzez użycie barwnika wokół takiego szablonu.

Jak zaznaczają eksperci, w przypadku odkrycia z Afryki Południowej jest inaczej - tutaj aby stworzyć malowidła szablonowe, ktoś specjalnie wykonał szablon, przyłożył go do skały i rozpryskiwał farbę na jego powierzchni, aby uzyskać na skale wzór. Być może szablon wykonano z wosku pszczelego, gliny lub drewna, spekulują eksperci.

Według Pearce'a, specjalnie wykonane szablony są rzadkością. To sprawia, że przykład z La Rochelle jest niezwykły nie tylko w regionie, ale na całym świecie.

Cenna sztuka naskalna z Afryki Południowej

Badacze zaznaczają, że w okolicy schroniska większość sztuki jest wyblakła, ponieważ znajdowała się ona na skałach wystawionych przez wieki na działanie słońca i deszczu. Możliwe, iż kiedyś w rejonie znajdowało się więcej malowideł szablonowych, ale zanikły w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych.

- Południowa Afryka ma jeden z najbardziej szczegółowych i misternych obszarów sztuki naskalnej na świecie - powiedział Pearce - a to tylko potęguje różnorodność i złożoność lokalnych tradycji.

Wyniki, otwiera się w nowym oknie badań opublikowane zostały na łamach South African Archaeological Bulletin.



