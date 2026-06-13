W skrócie Podczas prac prowadzonych na zamku Gnandstein odnaleziono niezwykłe średniowieczne naczynie.

Obiekt o charakterystycznym kształcie i trzech nóżkach mógł być potencjalnie związany z alchemią.

Przeznaczenie wyjątkowego znaleziska częściowo pozostaje zagadką.

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Nowe odkrycie na zamku Gnandstein w Niemczech

Na terenie zamku Gnandstein w Niemczech, uważanego za najlepiej zachowaną twierdzę w Saksonii, doszło do ciekawego odkrycia. Podczas prac archeologicznych prowadzonych przy okazji renowacji na terenie założenia, którego historia sięga XIII wieku, natrafiono na różne ślady dawnego życia.

Wśród nich znalazł się bardzo intrygujący obiekt - wysokie, szkliwione naczynie ceramiczne o nietypowym kształcie, datowane na średniowiecze.

Ze względu na swoją specyfikę przywodzi ono na myśl historie o paraniu się alchemią, dziedziną łączącej sobie pierwiastki mistyczne, filozoficzne oraz praktyczne. Co ustalili naukowcy?

Tajemnicze naczynie z pracowni alchemika?

Wysokie naczynie ma zaokrąglony korpus, a od góry jest zwężone. Stoi na trzech nóżkach, prawdopodobnie umożliwiających jego stabilne ustawienie nad źródłem ciepła. Według specjalistów taka konstrukcja wskazuje, że nie był to dzbanek ani inny obiekt do przechowywania napojów.

Zdaniem archeologów forma odkrytego naczynia sugeruje raczej wykorzystanie w procesach wymagających długotrwałego podgrzewania i kontroli temperatury. Badacze przypuszczają nawet, że było ono częścią aparatury destylacyjnej. Ten kontekst prowadzi do wniosku, że naczynie mogło być używane w dawnych praktykach alchemicznych.

Uznaje się, że alchemia, początkowo opierająca się w dużej mierze na wierzeniach i symbolice, stanowiła swego rodzaju zaczątek współczesnej chemii, farmacji i metalurgii. Eksperymenty prowadzone przez alchemików - nawet jeśli ich celem było np. przekształcanie metali nieszlachetnych w złoto - przyczyniły się do powstania metod i narzędzi używanych w nauce do dziś.

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Zagadka z zamku w Saksonii. Wyjątkowe znalezisko

Choć naczynie znalezione na zamku Gnandstein może kojarzyć się właśnie z legendami o tajemnych eksperymentach alchemików, w rzeczywistości najpewniej było używane do całkiem praktycznych eksperymentów, a nie magicznych rytuałów.

- Przypuszczalnie naczynie służyło celom alchemicznym. Chociaż alchemię często utożsamia się z transmutacją złota lub szarlatanerią, w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym obejmowała ona również badanie zjawisk i nauk przyrodniczych i była wykorzystywana w górnictwie i hutnictwie - podaje w komunikacie Saksoński Urząd ds. Archeologii.

Region Saksonii w tamtym okresie był silnie związany z górnictwem i metalurgią, co mogło sprzyjać rozwojowi badań związanych z przetwarzaniem materiałów i poszukiwaniem nowych substancji.

Naukowcy zaznaczają jednak, że nie da się jednoznacznie potwierdzić, do czego dokładnie służyło naczynie. Nie znaleziono w środku żadnych pozostałości substancji, które mogłyby dostarczyć konkretnych dowodów. W efekcie funkcja tego fascynującego znaleziska pozostaje częściowo zagadką.





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