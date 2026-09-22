Niezwykłe odkrycie w ziemi. Znaleziono najstarszą broń palną w Korei

Julia Król

Julia Król

Podczas rutynowego usuwania min na górze Geumseongsan w Korei Południowej żołnierz odkrył niezwykły przedmiot. Znaleziona pod skałą broń z brązu ma szansę stać się narodowym skarbem, rzucając nowe światło na średniowieczną inżynierię wojskową.

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Hwangja Hwatong, metalowa broń prochowa z XIV-XV wieku, cylindryczna, z widocznymi śladami korozji.
Hwangja Hwatong, najstarsza zachowana broń prochowa w Korei, odkryta podczas wojskowej operacji rozminowywania góry Geumseong w NajuNarodowy Instytut Badań Dziedzictwa Kulturowego Najumateriał zewnętrzny

Pod skałą ukrywała się średniowieczna technologia

W 2023 roku podczas wykrywania min lądowych na górze Geumseongsan w Naju, około 280 kilometrów na południe od Seulu, żołnierz natknął się na najstarszą broń palną w Korei Południowej. Leżała na głębokości 10 centymetrów pod skałą w ziemi.

Hwangja Hwatong, bo tak nazywa się broń, służyła do wystrzeliwania strzał lub pocisków. Miała większy zasięg i siłę rażenia niż łuk i była zupełnie nowym rodzajem broni w tamtym okresie. Wykonano ją z brązu, ma prawie 24 centymetry długości, średnica jej lufy wynosi 1,66 cm i waży ponad kilogram, dzięki czemu jest przenośna i poręczna do użytku osobistego. Uważa się, że pochodzi z okresu od późnego Goryeo do wczesnego Joseon.

Badania wykazały, że Hwangja Hwatong składa się z trzech głównych części: lufy, przez którą wystrzeliwane są pociski, komory prochowej, do której ładowany jest proch, oraz gniazda, w którym osadzony jest drewniany uchwyt.

Ubrany w niebieską tunikę i metalową zbroję wojownik trzyma długą lancę z metalową końcówką, na głowie hełm, pas z amunicją przewieszony przez biodra.
Cyfrowa wizualizacja przedstawia żołnierza z późnego okresu Goryeo i wczesnego Joseon, który posługuje się Hwangja HwatongNarodowy Instytut Badań Dziedzictwa Kulturowego Najumateriał zewnętrzny

Inskrypcja wskazuje dokładne dane broni

Co najważniejsze, broń nosi inskrypcję, która pozwala oszacować datę jej powstania. W miejscu, gdzie osadzono drewnianą rękojeść, widnieje sześć linii i 27 znaków, a dodatkowy znak wyryto na lufie. Inskrypcja potwierdza okres powstania broni, a także jej nazwę, wagę, oficjalne stanowisko i nazwisko kierownika produkcji oraz nazwisko rzemieślnika. Znak oznaczający "ósemkę" wyryty na lufie jest prawdopodobnie oddzielnym numerem produkcyjnym lub inwentarzowym.

Starożytne cylindryczne artefakty pokryte wyraźnymi chińskimi znakami wykutymi w metalu, z widocznymi śladami korozji oraz patyny pochodzącej od długotrwałego kontaktu z wodą lub ziemią.
Napis składający się z 27 znaków na rękojeści broniNarodowy Instytut Badań Dziedzictwa Kulturowego Najumateriał zewnętrzny

Narodowy Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Naju poinformował, że rok Jeongsa wyryty na broni został zawężony do dwóch możliwości: 1377, trzeci rok panowania króla U z Goryeo, lub 1437, dziewiętnasty rok panowania króla Sejonga z Joseon. Okazuje się, że w 1377 roku rozpoczęto produkcję broni prochowej na skalę krajową, jednak także w 1437 roku intensywnie rozwijano tę gałąź produkcyjną. Niezależnie od konkretnej daty powstania, odkryta broń jest najwcześniejszym artefaktem spośród potwierdzonych dotychczas.

Odkryty artefakt z brązu ma szansę stać się skarbem narodowym

Analizy wykazały, że broń została odlana z tradycyjnego stopu brązu, składającego się z miedzi, cyny i ołowiu. Naukowcy zauważyli, że zawartość cyny utrzymywała się ściśle poniżej 10 procent - był to precyzyjny zabieg inżynieryjny, mający na celu zapewnienie lufie wystarczającej ciągliwości, aby wytrzymała wybuchowe ciśnienie wewnętrzne bez rozbicia. Śladowe ilości srebra i siarki dodatkowo potwierdziły, że armata została wykonana w średniowiecznych technikach wytopu, a nie jako współczesna reprodukcja.

Miejsce znalezienia broni eksperci tłumaczą tym, że góra była geograficzną twierdzą broniącą przed japońskimi piratami, którzy żeglowali w górę rzeki Yeongsan, aby plądrować żyzne równiny. Teraz naukowcy sądzą, że artefakt ten ma solidne podstawy, by zostać uznanym za skarb narodowy.

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