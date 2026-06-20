Chodzi o tzw. skarb z Damhus, czyli zbiór 226 srebrnych monet odkryty w 2018 roku w pobliżu Ribe na Półwyspie Jutlandzkim datowany na lata 830-850 n.e., co czyni go jednymi z najstarszych znanych monet epoki wikingów.

Skarb z Damhus zmienia historię

Choć określane są mianem "pensów", monety te miały znacznie większą wartość niż ich współczesne odpowiedniki, ponieważ ich siła nabywcza wynikała bezpośrednio z zawartości srebra. Nazwa wywodzi się od staroangielskiego "pening", używanego w Europie wczesnośredniowiecznej jako jednostka rozliczeniowa.

W publikacji na łamach czasopisma "Archaeometry" badacze zwracają uwagę na bardzo dobry stan zachowania monet, mimo że przez ponad tysiąc lat pozostawały pod ziemią. Na ich powierzchni widnieją charakterystyczne motywy - stylizowana twarz interpretowana jako wizerunek nordyckiego boga Odyna oraz jeleń.

Rozwiń

Wikingowie korzystali z monet świata islamskiego

Kluczowe dla ustaleń okazały się analizy technologiczne. Naukowcy zidentyfikowali co najmniej 30 różnych stempli używanych do bicia monet, co sugeruje masową produkcję w jednej mennicy działającej w Ribe - jednym z najważniejszych ośrodków handlowych wczesnośredniowej Skandynawii. Szacuje się, że w tym miejscu mogły powstać setki tysięcy takich monet.

Najważniejsze wnioski przyniosły jednak badania chemiczne. Analiza izotopowa 25 monet wykazała, że w niektórych przypadkach ponad połowa srebra pochodziła z islamskich dirhamów. Oznacza to, że metal był wcześniej wykorzystywany w obiegu monetarnym na obszarach świata islamskiego, a następnie trafił do Skandynawii, prawdopodobnie w wyniku handlu na dużą skalę, gdzie został przetopiony i użyty ponownie.

Rozbudowana sieć wymiany handlowej

Zdaniem badaczy wskazuje to na istnienie rozbudowanych sieci wymiany, łączących Europę Północną z Bliskim Wschodem i Azją. Srebro nie trafiało do wikingów bezpośrednio z kopalń, lecz przechodziło przez kolejne etapy obiegu - od wydobycia, przez wybicie monet, aż po ich przetopienie i ponowne wykorzystanie.

Skarb z Damhus pochodzi z okresu, gdy ziemie dzisiejszej Danii były podzielone na pogańskie królestwa, jeszcze przed ich zjednoczeniem i chrystianizacją w czasach Haralda Sinozębego. To także moment, w którym srebro z regionów islamskich zaczynało odgrywać coraz większą rolę w gospodarce wikingów.

Odkrycie wpisuje się w szerszy obraz epoki, w której Skandynawowie, znani z wypraw łupieżczych, byli jednocześnie aktywnymi uczestnikami międzynarodowej wymiany handlowej. Napływ srebra z odległych regionów nie tylko zasilał ich gospodarkę, ale również umożliwiał rozwój własnego systemu monetarnego.





Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press