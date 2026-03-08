Niezwykły grób kobiety w dębowej trumnie. Co wiemy o księżniczce z Bagicza?

Julia Król

Julia Król

Ostatnie badania szczątków kobiety nazywanej "księżniczką z Bagicza" rozwiązały zagadkę wieku znaleziska. Kluczowe okazało się precyzyjne datowanie drewnianej trumny, której wiek ustalono na około 120 rok n.e. Dzięki analizie szczątków i wyposażenia eksperci wyjaśnili, że kobieta była raczej zwyczajną członkinią społeczności kultury wielbarskiej, a jej dieta oparta na rybach utrudniła wcześniejsze badania radiowęglowe.

Trumna "księżniczki" z Bagicza. Zagadka daty jej powstania rozwiązania.
Trumna "księżniczki" z Bagicza. Zagadka daty jej powstania rozwiązania.@poszukiwacze,orgFacebook

Kim była kobieta z Bagicza? Nowe ustalenia archeologów

Historia tzw. księżniczki z Bagicza od ponad stu lat budziła zainteresowanie archeologów. Niedawne badania pozwoliły rozwiązać zagadkę dotyczącą wieku kobiety i czasu jej pochówku. Kluczem okazała się niezwykła drewniana trumna.

Szczątki młodej kobiety znaleziono pod koniec XIX wieku w pobliżu miejscowości Bagicz. Trumna wykonana z wydrążonego pnia dębu osunęła się ze skarpy wskutek erozji klifu. W jej wnętrzu znajdował się szkielet kobiety oraz liczne przedmioty, m.in. ozdoby z brązu, szklane i bursztynowe paciorki oraz zapinka. Zachował się również fragment bydlęcej skóry i wełnianej odzieży. To duża rzadkość w znaleziskach na terenie Polski. Ze względu na bogate wyposażenie grobu uznano, że zmarła mogła należeć do elity społecznej, dlatego zaczęto nazywać ją "księżniczką".

Trumna była wyjątkowa - powstała z jednego pnia drzewa i zachowała się w bardzo dobrym stanie, co nie zdarza się często w przypadku pochówków z tego okresu. Stała się dzięki temu cennym źródłem wiedzy o dawnych zwyczajach pogrzebowych.

Przez lata próbowano ustalić, kiedy kobieta żyła. Analiza przedmiotów znalezionych w grobie wskazywała na II wiek naszej ery, jednak badanie radiowęglowe sugerowało, że pochówek jest nawet o sto lat starszy. Ta rozbieżność przez długi czas pozostawała niewyjaśniona.

Niezwykły grób sprzed wieków

Przełom nastąpił, kiedy naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej zbadali drewno trumny metodą, która polega na liczeniu słojów drzewa. Okazało się, że drzewo użyte do jej wykonania ścięto około 120 roku n.e. - to nie pokazuje datę śmierci dziewczyny czy też wytworzenia samej trumny, jak przyznają naukowcy zajmujący się badaniem.

- Natomiast, mając wiedzę na temat tego, w jaki sposób funkcjonowali przedstawiciele kultury wielbarskiej, a ich reprezentantką była dziewczyna z Bagicza, doszliśmy do wniosku, że to drewno nie było sezonowane. Po ścięciu nie odłożono go i nie czekano, tylko wykorzystywano na bieżące potrzeby. I w taki sposób trumna pewnie została wytworzona - wyjaśniła archeolożka z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wcześniejsza pomyłka w datowaniu radiowęglowym mogła wynikać ze zjawiska nazwanego efektem rezerwuarowym. Dochodzi do niego, jeśli badana osoba lub zwierzę spożywało dużo ryb morskich lub pochodzących z wód słodkich. Okazało się, że ryby słodkowodne stanowiły główny element pożywienia księżniczki z Bagicza.

W przypadku ryb ze zbiorników morskich datowanie radiowęglowe może mylić się nawet o kilkaset lat. W przypadku zbiorników słodkowodnych sprawa jest dużo trudniejsza, dlatego że to cecha indywidualna, a wynik datowania zależy od tego, jak dużo węglanu wapnia znajduje się w takim zbiorniku, jak dużo dostaje się do organizmów żywych
opisała dr Marta Chmiel-Chrzanowska.

Kim była "księżniczka"?

Chociaż przydomek sugeruje wysoką pozycję społeczną, dziś badacze twierdzą, że kobieta mogła być raczej zwykłą członkinią swojej społeczności. Miała około 25-35 lat w chwili śmierci, a ślady na kościach wskazują, że mogła wykonywać ciężką pracę fizyczną.

- Jesteśmy przekonani, że to nie był odosobniony pochówek, a szczątki dziewczyny z Bagicza są częścią większego stanowiska, na co wskazują groby odkryte przez nas na klifie. Wiemy, że zmarłych w kulturze wielbarskiej chowano w trumnach drewnianych - podsumowała archeolożka.

Zobacz również:

Czaszka z Efezu w zbiorach Katedry Antropologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Wiedeńskiego
Historia

Miała być siostrą Kleopatry. Jest 11-letnim chłopcem

Daniel Górecki
Daniel Górecki

Specjaliści dodają, że niedługo być może zobaczymy nawet zrekonstruowaną twarz kobiety. Wkrótce rozpoczną się badania DNA szczątków.

Zabawa w udawanie. Małpy człekokształtne mają rozwiniętą wyobraźnię© 2026 Associated Press

Najnowsze