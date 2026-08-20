Nowe fakty o Neandertalczykach. Tego trudno było się spodziewać

Ślady w Arabii Saudyjskiej ujawniają narzędzia Neandertalczyków

W badaniach skupiono się na narzędziach z Dżabal Atefeh-1. Stanowisko znajduje się nad starożytnym jeziorem w pobliżu Dżuby na pustyni Nefud w Arabii Saudyjskiej. Międzynarodowy zespół naukowców zbadał również narzędzia z pobliskiego stanowiska o nazwie ALM-3. Następnie wytrenowali modele komputerowe AI, aby powiązać odłupki kamienne ze znanymi grupami populacji. Podczas testów modele osiągnęły zgodność na poziomie ponad 93 proc.

Modele wykorzystano to przeanalizowania narzędzi z Arabii, które datuje się na około 55 000 lat. Wyniki wskazały, że były wykorzystywane przez Neandertalczyków. Narzędzia pochodzą z warstwy, w której starszy piasek pustynny stykał się z młodszymi osadami jeziornymi. W tym czasie region przechodził z warunków suchych w fazę wilgotniejszą. Pobliskie jezioro ponownie się napełniało, wraz ze wzrostem wilgotności klimatu. Rośliny również rozprzestrzeniły się po niektórych częściach pustyni. Zwierzęta stadne prawdopodobnie podążały za nowymi źródłami wody i pożywienia w tym regionie. Neandertalczycy mogli podążać za nimi dalej w głąb Półwyspu Arabskiego. Takie migracje pasują do innych dowodów na podróże Neandertalczyków po południowo-zachodniej Azji.

Neandertalczycy zapuszczali się dalej niż myśleliśmy

Znane już dowody z Syberii i Lewantu umiejscawiały Neandertalczyków daleko poza Europą Zachodnią. Narzędzia z Półwyspu Arabskiego wskazują obecnie na możliwy zasięg występowania dalej na południe. Niemniej archeolodzy dalej nie odkryli najważniejszej rzeczy w regionie - kości Neandertalczyków. To dostarczyłyby silniejszego dowodu na to, kto wykonał narzędzia ze stanowiska Dżabal Atefeh-1.

Niemniej samo odkrycie takich szczątków w Arabii może nie być łatwe, a nawet możliwe, gdyż gorący klimat utrudnia zachowanie takich dowodów. Dlatego tak szczegółowa analiza narzędzi kamiennych pomaga w odkrywaniu śladów przeszłości. Jeśli Neandertalczycy wykonali narzędzia s Arabii Saudyjskiej, zasięg ich migracji sięgał głęboko w Arabię w okresie wilgotniejszym. Odkrycie to plasuje również Arabię wśród obszarów, gdzie Neandertalczycy i Homo sapiens mogli się spotkać.