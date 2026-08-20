Nowe fakty o Neandertalczykach. Tego trudno było się spodziewać

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Archeolodzy natknęli się na pierwsze ślady, sugerujące wielką migrację Neandertalczyków na tereny Półwyspu Arabskiego. Nowe badania sugerują, że nasz ewolucyjny kuzyn trafił tam już 55 tys. lat temu.

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Grupa Neandertalczyków z narzędziami i włócznią wychodzi z jaskini na skałach nad rzeką.
Archeolodzy znaleźli ślady Neandertalczyków w Arabii. Charles Robert Knight Wikimedia Commons

Ślady w Arabii Saudyjskiej ujawniają narzędzia Neandertalczyków

W badaniach skupiono się na narzędziach z Dżabal Atefeh-1. Stanowisko znajduje się nad starożytnym jeziorem w pobliżu Dżuby na pustyni Nefud w Arabii Saudyjskiej. Międzynarodowy zespół naukowców zbadał również narzędzia z pobliskiego stanowiska o nazwie ALM-3. Następnie wytrenowali modele komputerowe AI, aby powiązać odłupki kamienne ze znanymi grupami populacji. Podczas testów modele osiągnęły zgodność na poziomie ponad 93 proc.

Modele wykorzystano to przeanalizowania narzędzi z Arabii, które datuje się na około 55 000 lat. Wyniki wskazały, że były wykorzystywane przez Neandertalczyków. Narzędzia pochodzą z warstwy, w której starszy piasek pustynny stykał się z młodszymi osadami jeziornymi. W tym czasie region przechodził z warunków suchych w fazę wilgotniejszą. Pobliskie jezioro ponownie się napełniało, wraz ze wzrostem wilgotności klimatu. Rośliny również rozprzestrzeniły się po niektórych częściach pustyni. Zwierzęta stadne prawdopodobnie podążały za nowymi źródłami wody i pożywienia w tym regionie. Neandertalczycy mogli podążać za nimi dalej w głąb Półwyspu Arabskiego. Takie migracje pasują do innych dowodów na podróże Neandertalczyków po południowo-zachodniej Azji.

Neandertalczycy zapuszczali się dalej niż myśleliśmy

Znane już dowody z Syberii i Lewantu umiejscawiały Neandertalczyków daleko poza Europą Zachodnią. Narzędzia z Półwyspu Arabskiego wskazują obecnie na możliwy zasięg występowania dalej na południe. Niemniej archeolodzy dalej nie odkryli najważniejszej rzeczy w regionie - kości Neandertalczyków. To dostarczyłyby silniejszego dowodu na to, kto wykonał narzędzia ze stanowiska Dżabal Atefeh-1.

Niemniej samo odkrycie takich szczątków w Arabii może nie być łatwe, a nawet możliwe, gdyż gorący klimat utrudnia zachowanie takich dowodów. Dlatego tak szczegółowa analiza narzędzi kamiennych pomaga w odkrywaniu śladów przeszłości. Jeśli Neandertalczycy wykonali narzędzia s Arabii Saudyjskiej, zasięg ich migracji sięgał głęboko w Arabię w okresie wilgotniejszym. Odkrycie to plasuje również Arabię wśród obszarów, gdzie Neandertalczycy i Homo sapiens mogli się spotkać.

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