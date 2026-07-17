Odkrycie w Peru. Wykopaliska odsłoniły pozostałości budowli

Inkowie byli potężną cywilizacją andyjską, która stworzyła największe prekolumbijskie imperium w Ameryce Południowej. Jednak zanim do tego doszło, Andy i wybrzeże Ameryki Południowej zamieszkiwało wiele innych społeczeństw. Co jakiś czas badacze znajdują ślady tych rozwiniętych kultur przedinkaskich. Teraz doszło do kolejnego tego typu znaleziska.

Zespół archeologów z Narodowego Uniwersytetu Santiago Antunez de Mayolo (UNASAM) w Peru odkrył dawne zabudowania w paśmie górskim Kordyliera Czarna w Andach Północnych w peruwiańskim regionie Ancash. Badania trwają na terenie, na którym dotąd nie prowadzono żadnych wykopalisk archeologicznych.

Niebadany dotąd teren okazał się skrywać ogrom zabytków

Wśród znalezisk z regionu Ancash znajduje się szereg pozostałości architektonicznych, naczyń i innych zabytków. Badane obiekty pełniły funkcje ceremonialne, pogrzebowe, mieszkaniowe i inne. Z informacji podanych przez serwis Andina, państwową agencją prasową Peru, wynika, że odkrycia są związane z kulturą Huaylas, z tzw. późnego okresu przejściowego, ok. 1200 r. n.e.

- Odkryliśmy warsztaty metalurgiczne wyposażone w piece i kamienie szlifierskie, w których przetwarzano surowce. Znaleźliśmy również pomieszczenia przeznaczone do obróbki wełny oraz dużą liczbę krążków wrzecionowych, czyli narzędzi służących do przędzenia wełny w nić. Należy to uwzględnić jako znaczące w hodowli zwierząt, która generowała dochody nie tylko na potrzeby utrzymania i produkcji własnej odzieży, ale także na przetwarzanie produktów i wymianę handlową ze społecznościami zarówno w dolnej części Callejon de Huaylas, jak i na zachodzie - wyjaśnił w wywiadzie z agencją Ilder Cruz Mostacero, archeolog i profesor UNASAM oraz kierownik projektu.

Słabo poznane oblicze kultury Huaylas

Archeolodzy zidentyfikowali również zabytki związane z płodnością i kultem wody oraz architekturą wskazującą na wysoki poziom planowania urbanistycznego.

- Odkryliśmy kanały pod budynkami mieszkalnymi, systemy odwadniające, a także ścieżki łączące różne przestrzenie architektoniczne, co ujawnia mało znany dotąd poziom urbanistyki wśród Huaylas. Wcześniej uważano, że byli oni głównie pasterzami z wyżyn, ale odkrycia wskazują na większą złożoność, obejmującą uzupełniające się działania, takie jak produkcja tekstyliów, gospodarka wodna, budowa przestrzeni produkcyjnych, akweduktów i innych systemów służących efektywnemu zarządzaniu zasobami wodnymi - wyjaśnił Mostacero w rozmowie z agencją Andina.

Znaleziska wskazują też, że później tereny te zajęli Inkowie, wykorzystując zastaną architekturę. Prawdopodobnie obszar ten pozostawał zamieszkany aż do początku okresu kolonialnego, kiedy wprowadzono przymusowe przesiedlenia ludności tubylczej.

To jeszcze nie koniec badań, archeologom zostało jeszcze kilkanaście wyznaczonych obszarów do analizy. Wykopaliska mają być prowadzone do października br. "Mamy nadzieję, że uda nam się ukończyć pracę w tym terminie, ponieważ zbieramy imponującą ilość informacji", zaznaczył Mostacero.



