Sprzątał jezioro w Wisconsin. Trafił na dłubankę

Mark Schachtner nurkuje od ok. 10 lat, a podczas swoich sesji, razem z członkami Four Seasons Dive Club, zazwyczaj przeszukuje dna jezior w poszukiwaniu starych, wytłaczanych szklanych butelek, cennych dla kolekcjonerów. Klub ten regularnie organizuje też akcje oczyszczania akwenów z odpadów. Nurkowie wyciągają śmieci, a przy okazji badają dno w poszukiwaniu historycznych perełek.

To właśnie podczas czyszczenia dna w jeziorze Pewaukee Schachtner natrafił na dłubankę. Od razu skontaktował się ze specjalistką - Tamarą Thomsen. To archeolog podwodna, instruktorka nurkowania oraz badaczka pracująca dla Wisconsin Historical Society. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się odkrywaniem, dokumentowaniem i ochroną wraków statków oraz innych podwodnych zabytków w rejonie, w tym dłubanek.

W ocenie zabytku udział brali specjaliści ds. ochrony dziedzictwa lokalnych plemion, Larry Plucinski i Bill Quackenbush, którzy od lat współpracują przy kierowanym przez Thomsen programie Wisconsin Dugout Canoe Survey Project.

Łódź sprzed 1000 lat odkryta w jeziorze

Dłubanka to najdawniejszy znany typ łodzi. By stworzyć taką łódź, drążono pień drzewa. Ludzie zaczęli korzystać z tego rodzaju transportu co najmniej 10 tysięcy lat temu - potwierdzają to najstarsze znalezione egzemplarze, jak choćby dłubanka odkryta w Holandii, której wiek oceniono na lata 8040-7410 p.n.e.

Również w całym stanie Wisconsin, zwanym "Krainą 15 000 jezior", przez lata odnaleziono liczne dłubanki, otwiera się w nowym oknie - niektóre starsze niż piramidy w Egipcie. Jednak ta łódź, na którą natrafił Schachtner, ma być pierwszą z jeziora Pewaukee.

Jak podaje, otwiera się w nowym oknie "Smithsonian Magazine", dłubanka ta ma ok. 5,3 m długości i 0,5 m szerokości w najszerszym miejscu. Badania radiowęglowe potwierdziły, że pochodzi ona sprzed około tysiąca lat, co przypada na tzw. okres late woodland, otwiera się w nowym oknie. Społeczności rdzenne mogły używać jej pod koniec X lub na początku XI wieku, podali eksperci.

Łódź spoczywa ok. 4,5 m pod wodą. Choć dziś jest zatopiona, ok. 1000 lat temu dłubanka ta prawdopodobnie była umieszczona na linii brzegowej jeziora, która zmieniła się przez wieki.

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Rosnąca kolekcja zadokumentowanych dłubanek z Wisconsin

Na dnie łodzi z jeziora Pewaukee zachowały się wyraźne ślady kontrolowanego opalania ogniem oraz skrobania narzędziami, za pomocą których rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej wydrążali pień. Według ekspertów drewno obrabiano "prawdopodobnie przy użyciu muszli lub narzędzi kamiennych".

Odkrycie Schachtnera zasiliło bazę projektu Wisconsin Dugout Canoe Survey Project, który bada i kataloguje te cenne, historyczne jednostki, znajdowane w wodach Wisconsin.

Co stanie się teraz z dłubanką? Zgodnie z tradycją i wolą rdzennych społeczności oraz w celach najlepszej konserwacji, obiekt pozostanie na dnie jeziora. Dokładna lokalizacja znaleziska została utajniona przed opinią publiczną - znają ją tylko lokalni i regionalni strażnicy przyrody, by doglądać zabytku.



