Skarby na dnie Bałtyku. Odkrycie w Porcie Gdańsk

Morze Bałtyckie to fascynujący akwen - choćby dlatego, że na jego dnie odkrywane są zatopione "skarby" takie jak pochłonięte przez wodę ślady osadnictwa sprzed wieków, wraki statków czy samolotów i ślady po wojnach. Niedawno doszło do kolejnego znaleziska.

Natrafiono na nie w drugim największym porcie bałtyckim - Porcie Gdańsk, podczas prac prowadzonych w związku z rozbudową Naftoportu. Z wody wyłowiono ogromną, historyczną kotwicę.

Znalezisko o wysokości ok. 3 m i rozpiętości blisko 2 m najprawdopodobniej pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Specjaliści wskazują tym samym, że odkrycie najprawdopodobniej pamięta czasy pierwszego Wolnego Miasta Gdańsk, które zostało ustanowione, gdy Francją rządził Napoleon Bonaparte.

Kotwica znaleziona w porcie morskim w Gdańsku

Port morski w Gdańsku znajduje się na południowym wybrzeżu Bałtyku, we wschodniej części województwa pomorskiego. To nie tylko ważny ośrodek obrotów ładunkowych, ale i cenne miejsce dla archeologii podwodnej. Obszar ujścia Martwej Wisły oraz wejście do Portu Gdańsk stanowią bowiem swego rodzaju skarbnicę zabytków. Między innymi dlatego, że zgodnie z rejestrami dotyczących morskich katastrof, od średniowiecza w tym rejonie zatonęło bowiem około 300 statków.

- Najczęściej dochodziło do tragedii jesienią, gdy sztormy na Zatoce Gdańskiej spychały żaglowce w stronę lądu. W pobliżu Twierdzy Wisłoujście - przez wieki będącej bramą do portu - statki nie były w stanie wykonać manewru i rozbijały się, kończąc swój rejs na dnie morza - informuje Port Gdańsk.

Kotwica prawdopodobnie pochodzi z jednego z takich rozbitych okrętów - jednak niekoniecznie. Padają sugestie, że mogła również zostać zgubiona przez jednostkę, która z powodzeniem zawinęła do portu.

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Badania historycznej kotwicy wyłowionej w Porcie Gdańsk

Wyłowiona w Porcie Gdańsk kotwica trafiła w ręce archeologów w celu przeprowadzenia dokładnych badań. Być może na powierzchni zabytku zachowały się oznaczenia, które pozwolą określić, z jakiego statku obiekt pochodzi.

- Czasem zdarza się, że na takich obiektach zachowują się wybite nazwy statków lub znaki identyfikacyjne. To byłoby prawdziwe odkrycie! - podaje Port Gdańsk.

Jaki los czeka zabytek po przeprowadzeniu analiz oraz prac konserwatorskich? W planach jest umieszczenie kotwicy na obszarze Portu Gdańsk - "gdzie zostanie wyeksponowana jako świadek morskiej historii Gdańska".



