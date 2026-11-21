W skrócie Odkrycie zębów w jaskiniach południowych Chin dowodzi, że Homo erectus potrafił przetrwać w lasach deszczowych, co wcześniej uznawano za domenę Homo sapiens.

Analiza izotopowa wykazała, że żyjąca tam populacja Homo erectus wykazywała dużą mobilność oraz potrafiła przystosować się do zamkniętego ekosystemu.

Wyniki badań podważają dotychczasowe teorie o wyginięciu tego gatunku na Jawie, sugerując, że zmiana szaty roślinnej nie była jedyną przyczyną ich ostatecznego kresu.

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Odkrycie zębów Homo erectus w jaskiniach południowych Chin

Skamieniałe zęby sprzed kilkuset tysięcy lat podważają dotychczasową wiedzę na temat Homo erectus (człowieka wyprostowanego, pitekantropa). Gatunek ten był pierwszym przodkiem człowieka o proporcjach ciała zbliżonych do naszych, pierwszym, który opuścił Afrykę, a także pierwszym, który opanował użycie ognia. Do tej pory naukowcy zakładali, że przedstawiciele Homo erectus potrafili żyć wyłącznie na sawannach i w otwartych lasach, a gęsta dżungla stanowiła dla nich barierę nie do pokonania.

Przełomowe znalezisko pochodzi z dwóch wapiennych jaskiń Baxian i Naxian, oddalonych od siebie o około 15 kilometrów w prowincji Kuangsi na południu Chin. Prof. Kira Westaway, geochronolożka z Uniwersytetu Macquarie w Sydney, oraz jej współpracownicy natrafili tam na te szczątki, prowadząc początkowo poszukiwania skamieniałości wymarłej małpy człekokształtnej Gigantopithecus. W jaskiniach zgromadzono ponad 10 tys. zębów rozmaitych zwierząt - najprawdopodobniej zniesionych tam przez padlinożerców takich jak jeżozwierze - a wśród nich znajdowało się dziewięć zębów należących do homininów.

Tych wyjątkowych odkryć dokonano w jaskiniach Baxian i Naxian na południu Chin Westaway, K.E. et al. (CC BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

Wyniki dwóch badań opublikowanych 18 listopada 2026 r. w czasopiśmie "Nature" wskazują, że osiem z tych zębów należało właśnie do Homo erectus, co potwierdzono na podstawie ich kształtu, wielkości i analizy sekwencji białek zachowanych w szkliwie czterech okazów.

"Nigdy, przenigdy nie widzieliśmy ich w lasach deszczowych" - komentuje prof. Westaway. "To naprawdę wielka sprawa, bowiem sądziliśmy, że Homo sapiens był jedynym gatunkiem posiadającym zestaw umiejętności pozwalających przetrwać w tak wymagających środowiskach lasów deszczowych".

Dziewiąty ząb nie pasował morfologicznie ani białkowo do pitekantropów, neandertalczyków ani ludzi współczesnych, dlatego paleogenetyk prof. Frido Welker z Uniwersytetu Kopenhaskiego wskazuje na możliwość powiązania go z denisowianami lub nieznaną jeszcze linią ewolucyjną. Uczony zastrzega jednak, że każda taka etykieta opiera się na spekulacjach.

Nasz przodek podróżował na duże odległości

Wiek znaleziska z jaskiń w Kuangsi określono za pomocą pięciu różnych metod datowania radiometrycznego na przedział od 324-184 tys. lat temu. Oznacza to, że Homo erectus przetrwał na kontynentalnej części Eurazji znacznie dłużej, niż dotychczas sądzono na podstawie innych chińskich skamieniałości datowanych na około 400 tys. lat. Odkrycie to pozwala lepiej zrozumieć historię gatunku, który narodził się w Afryce około 2 mln do 1,9 mln lat temu, skąd szybko rozprzestrzenił się po Azji Zachodniej, Chinach, aż po indonezyjską wyspę Jawę.

Badacze natrafili w chińskich jaskiniach dziewięć zębów należących do homininów Liao, W. et al. (CC BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

Środowisko życia tej populacji udało się odtworzyć dzięki badaniom izotopów węgla w szkliwie zębów zwierząt towarzyszących - m.in. mundżaków, lampartów i orangutanów - a także w trzech zębach pitekantropów. Zmierzone wartości odpowiadały tym notowanym współcześnie w puszczy amazońskiej, co dowodzi, że hominidy te żerowały i piły wodę bezpośrednio w zamkniętym ekosystemie lasu deszczowego.

Analiza zawartości strontu ujawniła dodatkowo, że osobniki z jaskini Baxian nie pochodziły z jej najbliższego sąsiedztwa, lecz przemieszczały się na duże odległości, sięgające terenów dzisiejszego północnego Wietnamu.

Mamy więc późno żyjącą populację Homo erectus, która wykazuje oznaki elastyczności, zdolności adaptacyjnych i mobilności - cech zazwyczaj kojarzonych z Homo sapiens, a nie ze starożytnymi ludźmi

Szczegółowy skład diety tych praludzi pozostaje nieznany, a część naukowców podchodzi ostrożnie do tezy o ich pełnym przystosowaniu do życia w głębokiej dżungli. Prof. Robin Dennell z Uniwersytetu w Exeter zwraca uwagę na obecność w tym samym materiale kopalnym zębów słoni, otwiera się w nowym oknie i innych dużych roślinożerców, które mogły wydeptywać w lesie polany ułatwiające poruszanie się hominidom. "Na podstawie ich danych nie jestem przekonany, że Homo erectus był w pełni przystosowany do gęstego lasu deszczowego - raczej potrafił sobie w nim radzić" - ocenia archeolog paleolitu.

Nowe spojrzenie na wymarły gatunek człowieka

Przez lata w podręcznikach akademickich dominował pogląd, że to ekspansja lasów deszczowych w Azji Południowo-Wschodniej doprowadziła do wyginięcia Homo erectus, którego najmłodsze znane szczątki pochodzą z centralnej Jawy i liczą około 110 tys. lat. "To odkrycie radykalnie podważa tradycyjną narrację podręcznikową" - zauważa dr Eslem Ben Arous, geochronolog z Uniwersytetu w Bordeaux. Skoro chińska populacja z powodzeniem funkcjonowała w dżungli przez ponad 100 tys. lat, sama zmiana szaty roślinnej na Jawie przestaje być wystarczającym wyjaśnieniem kresu tego gatunku.

Osiągnięcia ewolucyjne tego praczłowieka nabierają w świetle nowych danych zupełnie innego wymiaru, ponieważ zdołał on przetrwać blisko 2 mln lat, czyli sześciokrotnie dłużej niż istnieje dotąd człowiek współczesny. "Pomimo tych niesamowitych osiągnięć wciąż kojarzymy ten gatunek z brakiem sukcesów w przystosowywaniu się do zmieniającego się środowiska, a powszechnie przyjęta opinia zazwyczaj wskazuje na rozprzestrzeniający się las deszczowy jako przyczynę ich wyginięcia na Jawie" - tłumaczy prof. Westaway.

"Jednak to badanie stawia tę narrację na głowie, bowiem mamy dowody na to, że Homo erectus wykorzystywał zamknięty las deszczowy w kontynentalnych Chinach. Otwiera to nowy rozdział w naszym rozumieniu Homo erectus i podważa założenia dotyczące przyczyny ich ostatecznego wyginięcia na Jawie" - dodaje badaczka.

Zestawienie datowania chińskich zębów z wiedzą o historii zasiedlania Azji pokazuje, że badane populacje Homo erectus najprawdopodobniej nigdy nie spotkały na swojej drodze Homo sapiens, który pojawił się w Afryce około 300 tys. lat temu i dotarł do wschodniej Azji znacznie później. Istniała jednak realna szansa na koegzystencję w tym samym środowisku z gigantyczną małpą Gigantopithecus, osiągającą do 3 metrów wysokości i 300 kilogramów wagi. Sama zbieżność czasu i miejsca występowania obu gatunków nie stanowi jeszcze dowodu na ich bezpośrednie spotkania, choć wyraźnie zwiększa takie prawdopodobieństwo.

Pytania o wyjątkowość człowieka współczesnego

Odkrycia z południowych Chin pomagają lepiej zrozumieć, jakie cechy zadecydowały o ewolucyjnym sukcesie naszego własnego gatunku. Afrykańskie populacje pitekantropów są powszechnie uznawane za przodków, z których w środkowym plejstocenie - okresie trwającym od 770 tys. do 126 tys. lat temu - wyłonił się Homo sapiens.

Homo erectus jest wiązany z pojawieniem się bardziej zaawansowanych narzędzi kamiennych, sposobem poruszania się dość podobnym do naszego i początkiem wykorzystywania ognia

Dotąd za unikalną przewagę ludzi współczesnych uznawano właśnie zdolność do zasiedlania skrajnie odmiennych stref klimatycznych, od arktycznej tundry po tropikalne dżungle. "Zawsze przedstawialiśmy Homo sapiens jako ostatecznych ocalałych: elastycznych i zdolnych do adaptacji, potrafiących zająć niemal każde środowisko na świecie. Ale teraz widzimy starożytnych ludzi z częścią tego zestawu umiejętności i nasuwa się pytanie: co nas wyróżniało? Co mieliśmy my, czego nie mieli oni?" - zastanawia się prof. Westaway.

Co dalej? Badacze z Australii i Europy zamierzają kontynuować analizy izotopowe oraz białkowe kolejnych skamieniałości z jaskiń prowincji Kuangsi, aby dokładniej określić strategię przetrwania tamtejszych hominidów. Zrozumienie, w jaki sposób Homo erectus radził sobie w gęstym lesie tropikalnym, może rzucić nowe światło na interakcje między różnymi gatunkami człowieka zamieszkującymi Azję w plejstocenie.

Tajemnica dziewiątego zęba pozostaje tymczasem jednym z najbardziej intrygujących wątków do wyjaśnienia w przyszłych pracach terenowych.

Źródła:

Westaway, K.E., Joannes-Boyau, R., Liao, W. et al. Rainforest adaptation in late Homo erectus from southern China. Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-11155-6 Liao, W., Zanolli, C., Ásmundsdóttir, R.D. et al. Evidence for late Middle Pleistocene Homo erectus in mainland East Asia. Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-11271-3 Callaway, E. Kings of the jungle? This early human had surprising survival skills that rivalled ours. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03777-7 Dunham, W. Archaic human species Homo erectus mastered the rainforest in China. Reuters (2026).