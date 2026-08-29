Archeolodzy odkryli zachowane szaty wikingów sprzed wieków

Archeolodzy z zachodniej Danii mogą pochwalić się spektakularnym odkryciem, które nie zdarza się często. Stanowisko Skonager, położone w Jutlandii, skrywało grobowiec kobiety z epoki wikingów, który wbrew wszelkim przeciwnościom zachował elementy tkaniny, w jaką była ubrana zmarła. Specjaliści określają ten fakt jako "magiczny" z racji kwaśnego i nieprzyjaznego charakteru gleby w tym regionie, utrudniającego zachowanie materii organicznej.

Kluczem tej niezwykłej konserwacji mogą być sole metali z dwóch broszek, które także znajdowały się w grobowcu. Zdobiąc szaty, działały jak mimowolny element ochronny przez trzynaście wieków i hamowały aktywność drobnoustrojów. Dzięki nim włókna tekstylne nie zdegradowały się całkowicie.

Metalowe broszki zatrzymały rozkład materiałów. @Arkæologi Vestjylland/Facebook materiał zewnętrzny

Służyły one zarówno jako zapięcie, jak i ozdoba. Zarówno do dolnej, jak i górnej ich części przymocowane są fragmenty tkanin zachowane w dobrym stanie, co daje badaczom wyjątkową okazję do zgłębienia złożoności ubioru wikińskiego. Specjaliści dostrzegli dzięki temu warstwy, z których składał się strój: wierzchnią tkaninę oraz tę, która miała bezpośredni kontakt ze skórą kobiety.

Badacze analizują szczątki i ubiór kobiety z epoki wikingów

Aby uzyskać tak dokładny dostęp do tkaniny, wiele zespołów musiało współpracować. Centrum Konserwacji Vejle podjęło się precyzyjnego zadania, które polegało na oczyszczeniu grobowca z piasku. Za aspekt antropologiczny tego odkrycia odpowiada Katedra Antropologii Uniwersytetu Południowej Danii, która badała uzębienie tej młodej kobiety. Dzięki najnowocześniejszym metodom naukowym archeolodzy mają nadzieję poznać dane o jej wieku i stanie zdrowia, ale także informację na temat jej diety, wzorców migracji i stresu fizjologicznego, którego doświadczała w dzieciństwie.

Archeolodzy pragną dużo odczytać z odkrytego grobowca. @Arkæologi Vestjylland/Facebook materiał zewnętrzny

W trakcie badań okazało się, że jedna z broszek nosi wyraźne ślady napraw w przeszłości. Sugeruje to, że nie powstała w tym samym czasie co suknia, lecz była pamiątką rodzinną, przekazywaną przez pokolenia.

Oczekiwane są wyniki pracy specjalistów, aby dowiedzieć się więcej o kobiecie, która dawno temu przechadzała się wzdłuż wybrzeży Jutlandii.

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