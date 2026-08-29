Odkrycie sprzed wieków. Metalowe ozdoby zadziałały jak kapsuła czasu

Julia Król

Julia Król

To odkrycie archeolodzy nazywają magicznym. Dzięki metalowym broszom, które przez wieki pełniły funkcję ochronną, badaczom udało się odnaleźć niezwykle dobrze zachowane fragmenty szat należących do kobiety z epoki wikingów.

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Rogaty hełm wikinga na trawie, obok schematyczny rysunek kobiety w niebieskiej tunice i białej chuście.
Niesamowite odkrycie w Danii. Broszki ocaliły ubranie wikingów przed rozkładem po 1300 latach@Arkæologi Vestjylland/Facebook123RF/PICSEL

Archeolodzy odkryli zachowane szaty wikingów sprzed wieków

Archeolodzy z zachodniej Danii mogą pochwalić się spektakularnym odkryciem, które nie zdarza się często. Stanowisko Skonager, położone w Jutlandii, skrywało grobowiec kobiety z epoki wikingów, który wbrew wszelkim przeciwnościom zachował elementy tkaniny, w jaką była ubrana zmarła. Specjaliści określają ten fakt jako "magiczny" z racji kwaśnego i nieprzyjaznego charakteru gleby w tym regionie, utrudniającego zachowanie materii organicznej.

Kluczem tej niezwykłej konserwacji mogą być sole metali z dwóch broszek, które także znajdowały się w grobowcu. Zdobiąc szaty, działały jak mimowolny element ochronny przez trzynaście wieków i hamowały aktywność drobnoustrojów. Dzięki nim włókna tekstylne nie zdegradowały się całkowicie.

Owinięty w pergamin lub papier przedmiot z widoczną zawartością organiczną w centralnej części, umieszczony na białym podkładzie, obok cienkiego narzędzia oraz etykiety z napisem.
Metalowe broszki zatrzymały rozkład materiałów.@Arkæologi Vestjylland/Facebookmateriał zewnętrzny

Służyły one zarówno jako zapięcie, jak i ozdoba. Zarówno do dolnej, jak i górnej ich części przymocowane są fragmenty tkanin zachowane w dobrym stanie, co daje badaczom wyjątkową okazję do zgłębienia złożoności ubioru wikińskiego. Specjaliści dostrzegli dzięki temu warstwy, z których składał się strój: wierzchnią tkaninę oraz tę, która miała bezpośredni kontakt ze skórą kobiety.

Badacze analizują szczątki i ubiór kobiety z epoki wikingów

Aby uzyskać tak dokładny dostęp do tkaniny, wiele zespołów musiało współpracować. Centrum Konserwacji Vejle podjęło się precyzyjnego zadania, które polegało na oczyszczeniu grobowca z piasku. Za aspekt antropologiczny tego odkrycia odpowiada Katedra Antropologii Uniwersytetu Południowej Danii, która badała uzębienie tej młodej kobiety. Dzięki najnowocześniejszym metodom naukowym archeolodzy mają nadzieję poznać dane o jej wieku i stanie zdrowia, ale także informację na temat jej diety, wzorców migracji i stresu fizjologicznego, którego doświadczała w dzieciństwie.

Kwadratowy blok ziemi z widocznymi warstwami gleby i kamieniami, oznaczony dwoma czerwonymi znacznikami oraz jednym białym wskaźnikiem archeologicznym.
Archeolodzy pragną dużo odczytać z odkrytego grobowca.@Arkæologi Vestjylland/Facebookmateriał zewnętrzny

W trakcie badań okazało się, że jedna z broszek nosi wyraźne ślady napraw w przeszłości. Sugeruje to, że nie powstała w tym samym czasie co suknia, lecz była pamiątką rodzinną, przekazywaną przez pokolenia.

Oczekiwane są wyniki pracy specjalistów, aby dowiedzieć się więcej o kobiecie, która dawno temu przechadzała się wzdłuż wybrzeży Jutlandii.

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Karol Kubak


Cała prawda o wikingach. Wyjątkowe odkrycie w DaniiINTERIA.PL© 2024 Associated Press
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