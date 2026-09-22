Słynne stanowisko Provadia-Solnitsata znów zaskakuje

Sołnicata to ruiny prehistorycznego miasta, ulokowane na terenie dzisiejszej Bułgarii w pobliżu miejscowości Prowadija. Stanowisko znane jako Provadia-Solnitsata od lat stanowi miejsce intensywnych prac badawczych. Miejsce to ma ogromne znaczenie - uznaje się je za najstarsze prehistoryczne miasto w Europie, otwiera się w nowym oknie i najstarsze centrum produkcji soli na kontynencie.

Dowody wskazują na sprawnie zarządzane ufortyfikowane założenie datowane na lata 5600-4350 p.n.e., którego najintensywniejszy rozwój przypadał na lata ok. 4700-4200 p.n.e. Odnalezione w regionie skarby sugerują, że handel solą zapewniał miejscowej ludności duże dochody.

Sól to jednak nie wszystko. Teraz badacze ogłosili nowe odkrycie - na stanowisku zidentyfikowano ślady świadczące o tym, że w Europie piwo warzono już 6500 lat temu.

Najstarsze miasto w Europie. Już 6500 lat temu warzono tu piwo

Podczas wykopalisk na stanowisku Provadia-Solnitsata badano jeden ze spalonych dwukondygnacyjnych budynków. Wszystkie odkryte na tym stanowisku domy miały dwa lub trzy piętra, a badania ujawniły, w jaki sposób je zagospodarowywano. Ludzie trzymali sól na parterze, podczas gdy domostwo zajmowało wyższe piętra. Badacze dotychczas odkryli w ruinach różne elementy wyposażenia.

Teraz we wnętrzu badanego domu natrafiono na ceramiczne naczynia z zachowaną zawartością. Okazało się, iż znajdowały się w nich ziarna pszenicy płaskurki. Odkrycie datowano na ok. 6500 lat. Przeprowadzono analizy ziarna, w których kluczowy udział miała badaczka Elena Marinowa.

Jak podano w komunikacie, otwiera się w nowym oknie na oficjalnej stronie badań stanowiska, wyniki analiz dostarczyły dowodów na kontrolowaną produkcję słodu niezbędnego do warzenia piwa.

Przykłady warzenia piwa w dalekiej przeszłości znane są głównie z terenów Bliskiego Wschodu. Znalezisko na terenie Sołnicaty nieco zmienia wiedzę o historii produkcji tego trunku na świecie.

Bułgarska Agencja Informacyjna podaje, otwiera się w nowym oknie, że kierownik wykopalisk Wasił Nikołow zasugerował, iż nowe odkrycie "jest prawdopodobnie najwcześniejszym dowodem produkcji piwa na terenie dzisiejszej Bułgarii, a być może i całej Europy".

Badacze podejrzewają, że piwo mogło być wykorzystywane w ramach praktyk rytualnych, jednak konieczne są dalsze badania.

Sołnicata, prehistoryczne centrum produkcji soli. Ogrom odkryć

Tegoroczne prace wykopaliskowe na terenie ruin Sołnicaty przyniosły również inne znaczące odkrycia. Archeolodzy odnaleźli m.in. wiele grotów strzał, co stanowi kolejny dowód na to, iż mieszkańcy najstarszego miasta i centrum produkcji soli mieli uzasadnione powody, by odgrodzić się potężnymi murami obronnymi.

Ponadto archeolodzy znaleźli interesujący kamień - płaski z jednej strony i wybrzuszony z drugiej, z dwoma otworami. Według badaczy podobne, ale nie identyczne znaleziska z tego okresu zdarzały się już sporadycznie na terenie Bułgarii. Naukowcy podejrzewają, że takie nietypowe kamienie mogły służyć jako narzędzia do wyrabiania ceramiki, ponieważ w tamtych czasach nie znano jeszcze koła garncarskiego.

Oprócz tego znaleziono wiele figurek wykonanych z kości i ceramiki, które rzucają światło na wierzenia ludzi żyjących na tych terenach już 7500 lat temu, a także liczne dowody na zamożność mieszkańców Sołnicaty.



