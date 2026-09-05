Odkrycie w Hiszpanii. Ślad tajemniczego kultu

Podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie starożytnej nadmorskiej posiadłości w północno-wschodniej Hiszpanii - rzymskiej willi Collet - doszło do intrygującego odkrycia.

Na terenie stanowiska w miejscowości Sant Antoni de Calonge na wybrzeżu Costa Brava w Katalonii archeolodzy odnaleźli artefakt, który rzuca nowe światło na wierzenia dawnych mieszkańców willi, która była zamieszkiwana od II wieku p.n.e. do V wieku n.e.

Naczynie z uchwytem zdobionym wężami. Dowód rytuałów

Nowa publikacja dotycząca badań pod kierownictwem zespołu badawczego z Uniwersytetu w Gironie, która została opublikowana w czasopiśmie "Antiquity", dostarcza pierwszych ustaleń na temat starożytnego przedmiotu.

Jest to naczynie, którego uchwyt jest zdobiony głowami pokrytych łuskami węży. Obiekt został rozbity i zakopany w czasach panowania cesarza Augusta (między 27 r. p.n.e. a 14 r. n.e.). Aby lepiej pojąć symbolikę tego zabytku, badacze zestawili go z innymi rytualnymi artefaktami ze świata rzymskiego.

Wyniki badań naukowców wskazują, że zabytek ten może być śladem tajemniczego kultu praktykowanego w Rzymie ok. 2000 lat temu. Starożytni Rzymianie znani byli z licznych wierzeń - czcili dziesiątki bóstw.

Ten konkretny zabytek powiązano z prywatnymi rytuałami kultu boga Sabazjosa. Było to chtoniczne bóstwo synkretyczne pochodzenia tracko-frygijskiego.

Kult Sabazjosa, chtonicznego bóstwa pochodzenia tracko-frygijskiego

Sabazjosa uważano za boga ziemi i podziemia, był wiązany z siłami natury, roślinnością, rolnictwem i lecznictwem, a także był uznawany za opiekuna w nieszczęściu i podczas porodu. Z czasem w Tracji (historyczny region w obrębie dzisiejszych Bułgarii, Grecji i Turcji) utożsamiano go z Herosem - Jeźdźcem Trackim, przedstawiając go jako jedno z wcieleń popularnego bóstwa. Jego kult dotarł do starożytnej Grecji i Rzymu - w późniejszych latach połączył się z greckim Dioniziosem i rzymskim Jowiszem.

Węże były charakterystycznym symbolem prywatnego kultu Sabazjosa - jednak odkrycie z Sant Antoni de Calonge powiązano z nim głównie ze względu na wcześniejsze znaleziska z pobliskiego starożytnego miasta Emporiae.

Uchwyt był zdobiony głowami węży. Marc Bouzas Sabater i in., Antiquity, pp. 1 - 13, doi.org/10.15184/aqy.2026.10420, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ materiał zewnętrzny

W jednym z tamtejszych grobowców odkryto bowiem brązowy tryptyk z podobnego okresu. Centralna tablica zabytku przedstawia właśnie Sabazjosa otoczonego symbolami jego kultu. Być może działał tam wędrowny kapłan, a kult rozprzestrzenił się po okolicznych obszarach wiejskich.

- Najwyraźniej drobne kulty nie ograniczały się do ściśle określonych obszarów, lecz mogły tworzyć rozległe sieci kultowe w obrębie całego Cesarstwa Rzymskiego - wyjaśniają badacze przytaczani przez Phys.org.



