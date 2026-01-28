Grobowiec znajduje się w Central Valley w stanie Oaxaca i ze względu na bogactwo architektoniczne i malarskie dostarcza cennych informacji na temat organizacji społecznej, rytuałów pogrzebowych i światopoglądu tej przedhiszpańskiej cywilizacji.

Głos przodków. Ujawnia sekrety dawnej cywilizacji

Kultura Zapoteków rozwijała się od około 700 p.n.e., osiągając szczyt około roku 600 n.e., czyli w okresie powstania opisywanego grobowca. Mimo hiszpańskiego podboju w XVI wieku, setki tysięcy osób wciąż mówią po zapotecku i kultywują tradycje przodków, co czyni te odkrycia nie tylko naukowo cennymi, ale i istotnymi dla zachowania dziedzictwa kulturowego.

Jest to najważniejsze odkrycie archeologiczne ostatniej dekady w Meksyku ze względu na stopień zachowania i informacje, jakie dostarcza

Rozwiń

Najważniejsze odkrycie archeologiczne dekady w Meksyku

Znalezisko wyróżnia się obecnością elementów rzeźbiarskich oraz malowideł ściennych, w tym symbolicznych przedstawień związanych z władzą i śmiercią, a także fryzów i nagrobków z inskrypcjami kalendarzowymi, co stawia je w gronie najważniejszych odkryć narodowego dziedzictwa archeologicznego.

I tak, wejście do przedsionka zdobi sowa, która w kulturze Zapoteków symbolizuje noc i śmierć. Jej dziób zakrywa pomalowaną i ozdobioną stiukiem twarz zapoteckiego władcy, prawdopodobnie przodka, któremu poświęcono grobowiec i do którego jego potomkowie zwracali się jako do orędownika u bóstw.

Próg flankowany jest nadprożem, na którego szczycie znajduje się fryz utworzony z kamiennych płyt, na których wyryto nazwy kalendarzowe, a na ościeżach wyrzeźbione są postacie mężczyzny i kobiety w nakryciach głowy i z artefaktami w obu rękach, być może strażników tego miejsca.

Na ścianach komory grobowej znajdują się też fragmenty niezwykłego malowidła ściennego w kolorach ochry, bieli, zieleni, czerwieni i błękitu - procesja postaci niosących worki z kopalem i zmierzających w kierunku wejścia.

Ochrona i badania

Jak podkreśla Claudia Curiel de Icaza, sekretarz kultury Meksyku, zachowany poziom detali w grobowcu pozwala poznać organizację społeczną Zapoteków, ich rytuały pogrzebowe oraz światopogląd zapisany w architekturze i malowidłach.

Zespół interdyscyplinarny z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH) pracuje więc nad zabezpieczeniem i konserwacją grobowca. Badania obejmują analizę ceramiki, ikonografii oraz nielicznych szczątków ludzkich znalezionych w środku.

''Wydarzenia'': E-rejestracja już działa. Na razie zapisy na kardiologię, cytologię i mammografię Polsat News Polsat News