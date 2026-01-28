Odkryli 1400-letni grobowiec Zapoteków. "Przykład starożytnej potęgi"
Archeolodzy z Meksyku dokonali niezwykłego odkrycia, w stanie Oaxaca odnaleziono grobowiec kultury Zapoteków liczący około 1400 lat. Znalezisko zachwyca zachowanymi detalami, w tym kolorowymi muralami, inskrypcjami kalendarzowymi i dużą rzeźbą sowy skrywającej w dziobie człowieka.
Grobowiec znajduje się w Central Valley w stanie Oaxaca i ze względu na bogactwo architektoniczne i malarskie dostarcza cennych informacji na temat organizacji społecznej, rytuałów pogrzebowych i światopoglądu tej przedhiszpańskiej cywilizacji.
Głos przodków. Ujawnia sekrety dawnej cywilizacji
Kultura Zapoteków rozwijała się od około 700 p.n.e., osiągając szczyt około roku 600 n.e., czyli w okresie powstania opisywanego grobowca. Mimo hiszpańskiego podboju w XVI wieku, setki tysięcy osób wciąż mówią po zapotecku i kultywują tradycje przodków, co czyni te odkrycia nie tylko naukowo cennymi, ale i istotnymi dla zachowania dziedzictwa kulturowego.
Najważniejsze odkrycie archeologiczne dekady w Meksyku
Znalezisko wyróżnia się obecnością elementów rzeźbiarskich oraz malowideł ściennych, w tym symbolicznych przedstawień związanych z władzą i śmiercią, a także fryzów i nagrobków z inskrypcjami kalendarzowymi, co stawia je w gronie najważniejszych odkryć narodowego dziedzictwa archeologicznego.
I tak, wejście do przedsionka zdobi sowa, która w kulturze Zapoteków symbolizuje noc i śmierć. Jej dziób zakrywa pomalowaną i ozdobioną stiukiem twarz zapoteckiego władcy, prawdopodobnie przodka, któremu poświęcono grobowiec i do którego jego potomkowie zwracali się jako do orędownika u bóstw.
Próg flankowany jest nadprożem, na którego szczycie znajduje się fryz utworzony z kamiennych płyt, na których wyryto nazwy kalendarzowe, a na ościeżach wyrzeźbione są postacie mężczyzny i kobiety w nakryciach głowy i z artefaktami w obu rękach, być może strażników tego miejsca.
Na ścianach komory grobowej znajdują się też fragmenty niezwykłego malowidła ściennego w kolorach ochry, bieli, zieleni, czerwieni i błękitu - procesja postaci niosących worki z kopalem i zmierzających w kierunku wejścia.
Ochrona i badania
Jak podkreśla Claudia Curiel de Icaza, sekretarz kultury Meksyku, zachowany poziom detali w grobowcu pozwala poznać organizację społeczną Zapoteków, ich rytuały pogrzebowe oraz światopogląd zapisany w architekturze i malowidłach.
Zespół interdyscyplinarny z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH) pracuje więc nad zabezpieczeniem i konserwacją grobowca. Badania obejmują analizę ceramiki, ikonografii oraz nielicznych szczątków ludzkich znalezionych w środku.