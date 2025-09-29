Archeolodzy odkryli skarb. Jeden z największych w kraju

Archeolodzy z Uniwersytetu w Hajfie dokonali spektakularnego odkrycia na terenie starożytnego miasta Hippos (Sussita) - to stanowisko archeologiczne w północno-wschodnim Izraelu, położone niedaleko Jeziora Tyberiadzkiego (inaczej Galilejskiego). Znaleziono tam skarb składający się z 97 złotych monet bizantyjskich oraz bogato zdobionej biżuterii. Jest to jeden z największych tego typu skarbów, jakie kiedykolwiek wykopano w Izraelu. Ponadto zestaw zawiera kilka rzadko spotykanych obiektów.

Do odkrycia doszło przypadkiem - operator wykrywacza metali, Edie Lipsman, natrafił na sygnał w pobliżu dużego kamienia między dwoma murami. Jak wspomina "nie mógł uwierzyć, gdy złote monety zaczęły się pojawiać jedna po drugiej".

Wykrywacz metali naprowadził na stos monet i biżuterii. Złoto i unikaty

Według badaczy niezwykły skarb najprawdopodobniej został ukryty około roku 614 n.e., w czasie najazdu na Palestynę bizantyjską armii Sasanidów, którzy byli jednym z potężnych imperiów Persji (224-651 n.e.). Jak wskazują badacze, 614 r. n.e. to burzliwy okres w regionie. Zachodziły tam dramatyczne zmiany polityczne i religijne, a Hippos - ważne centrum chrześcijańskie z siedmioma kościołami - znalazło się w samym środku konfliktu.

Monety pochodzą z okresu od panowania cesarza bizantyńskiego Justyna I (518-527 n.e.) do wczesnych lat rządów cesarza Herakliusza (610-613 n.e.). Szczególnie cenny jest rzadki tremissis, bizantyjska moneta prawdopodobnie wybita na Cyprze, podczas rebelii Herakliusza przeciwko cesarzowi Fokasowi. To dopiero drugi taki egzemplarz znaleziony w Izraelu, co nadaje mu ogromną wartość historyczną i numizmatyczną. Oprócz monet odkryto także fragmenty bogato zdobionych złotych kolczyków, co wskazuje na wysoki poziom rzemiosła bizantyjskiego.

- Kolczyki to dla mnie największe zaskoczenie: delikatna sztuka złotnicza łącząca półszlachetne kamienie i perły. Mam nadzieję, że współcześni jubilerzy odtworzą to piękno - zaznaczyła dr Arleta Kowalewska, współkierowniczka wykopalisk z Instytutu Archeologii Zinmana na Uniwersytecie w Hajfie.

Rozwiń

Burzliwa historia i skarb, który pokazuje jej fragment. Koniec Hippos

Hippos, jako strategicznie położone miasto chrześcijańskie, nie przetrwało burzliwego VII wieku. Najpierw zostało dotknięte przez inwazję perską, a później przez muzułmański podbój, który całkowicie zmienił religijny i polityczny krajobraz regionu. Znaleziony skarb stanowi niemal dosłowny zapis ostatnich chwil tej społeczności - ukryty w pośpiechu, przetrwał 1400 lat, by dziś opowiedzieć swoją historię. Dziś wzbogaca wiedzę o Bizancjum i jest świadectwem dramatycznych wydarzeń związanych z upadkiem chrześcijańskiego miasta w obliczu wojny i przemian religijnych.

- To jeden z największych skarbów z okresu bizantyjskiego odkrytych na suchym lądzie w Izraelu. Jego wyjątkowość polega na połączeniu biżuterii i złotych monet z czasów różnych cesarzy. Na niektórych monetach zachowały się nawet fragmenty tkaniny, pozostałości po sakiewce, w której skarb był ukryty - powiedział dr Michael Eisenberg, współkierownik wykopalisk z Instytutu Archeologii Zinmana na Uniwersytecie w Hajfie.

Zespół prowadzi wykopaliska w Hippos od 26 lat, co czyni to wielkie odkrycie skarbu tym bardziej wyjątkowym.

Mogą być warte fortunę. Co skrywają szkatułki naszych babć? Polsat Polsat