Wykopaliska prowadzone przez egipską misję Najwyższej Rady Starożytności odsłoniły rozległe stanowisko położone na wschodnim brzegu Nilu. Jak podkreślił minister turystyki i starożytności Sharif Fathi, odkrycie to "istotnie uzupełnia wiedzę o rozwoju architektury grobowej w starożytnym Egipcie".

Nekropolia używana przez tysiące lat

Badania wykazały, że teren był wykorzystywany jako miejsce pochówków przez bardzo długi czas, od okresu predynastycznego aż po epokę późną. Odkryto zarówno pojedyncze, jak i zbiorowe groby, w tym szczątki drewnianych trumien, co potwierdza ciągłość użytkowania nekropolii przez kolejne pokolenia.

Największe znaczenie mają dwa grobowce z wczesnego okresu dynastycznego. Jak wyjaśnił Hisham Laithi, ich konstrukcja wykazuje wyraźne podobieństwa do grobowca faraona Den w Abydos. To sugeruje, że już na wczesnym etapie formowania się państwa egipskiego istniała wymiana idei architektonicznych między różnymi regionami kraju. Innymi słowy,koncepcje, które później doprowadziły do powstania piramid, nie były dziełem jednego ośrodka, lecz efektem szerszego procesu rozwoju.

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Pierwszy krok w stronę piramid

Pierwszy z odkrytych grobowców wyróżnia się nietypową konstrukcją ścian. Jak tłumaczy Mohamed Abdel-Badii, są one grubsze u podstawy i stopniowo zwężają się ku górze. Ten zabieg nie był przypadkowy, to najprawdopodobniej wczesna próba zwiększenia stabilności budowli.

To właśnie takie rozwiązania inżynieryjne miały w kolejnych stuleciach doprowadzić do powstania piramid schodkowych, a później klasycznych piramid o gładkich ścianach. Mimo że część konstrukcji została zniszczona przez późniejsze pozyskiwanie kamienia, zachowały się ważne detale. Archeolodzy odkryli ślady technik obróbki kamienia, a także duże drewniane elementy wzmacniające ściany, niektóre biegnące przez całą długość konstrukcji.

Drugi grobowiec w lepszym stanie

Drugi grobowiec, położony na południe od pierwszego, ma niemal identyczny plan architektoniczny, ale zachował się w znacznie lepszym stanie. Dzięki temu badacze mogą dokładniej analizować oryginalne rozwiązania konstrukcyjne sprzed tysięcy lat.

Na stanowisku odkryto także pochówki z okresu predynastycznego. Zmarłych chowano w pozycji skurczonej, owiniętych matami roślinnymi. Obok niektórych ciał znaleziono charakterystyczną ceramikę o czernionych krawędziach, datowaną na okresy Nagada II i III, czyli czas sprzed zjednoczenia Egiptu. Jak zaznaczył kierownik misji Sami Derderi, odkrycia te pozwalają prześledzić zmiany w obrzędach pogrzebowych oraz technikach budowlanych na przestrzeni kilku tysięcy lat.

Tym samym stanowisko w Jabal al-Tair okazuje się jednym z najciekawszych miejsc badań nad początkami cywilizacji egipskiej. Łączy w sobie ślady najstarszych pochówków, rozwój architektury grobowej oraz dowody na ewolucję technik budowlanych, które ostatecznie doprowadziły do powstania piramid. Prace wykopaliskowe nadal trwają, a archeolodzy spodziewają się kolejnych odkryć, które mogą jeszcze bardziej zmienić obraz narodzin jednej z najważniejszych cywilizacji świata.

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