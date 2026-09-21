Historia tego odkrycia zaczęła się w 2019 r. w położonej nad Dunajem austriackiej miejscowości Deinham. Podczas przemysłowego wydobywania żwiru pracownicy zaczęli natrafiać na nietypowe, obustronnie zaostrzone przedmioty wykonane z żelaza. Znalezisko zgłoszono austriackim służbom ochrony zabytków, dzięki czemu metal nie został potraktowany jako zwykły złom.

To właśnie ta decyzja pozwoliła naukowcom zbadać niezwykły ładunek. Peter Trebsche z Uniwersytetu w Innsbrucku oraz Marion Berranger z Université de Technologie de Belfort-Montbéliard przeanalizowali setki takich odnalezionych fragmentów. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Antiquity".

Żelazo przygotowane do dalszej obróbki

Wśród materiału wydobytego ze żwirowiska zidentyfikowano 540 fragmentów charakterystycznych sztab. Badacze ustalili, że odpowiadają one co najmniej 500 żelaznym półproduktom o łącznej masie przekraczającej tonę.

Nie były one gotową bronią ani narzędziami, a jedynie półproduktem przygotowanym w taki sposób, aby łatwo można było go transportować, a następnie przetworzyć w warsztacie kowalskim. Kompletne egzemplarze mierzyły średnio ok. 28,5 cm długości i ważyły od 1,6 do 2,4 kg.

Szczególne wrażenie robi tu skala zjawiska, bo zgromadzony metal wystarczyłby teoretycznie do wyprodukowania ok. 500 mieczy o masie 1,5-2 kg każdy. Nawet po uwzględnieniu strat powstających podczas obróbki była to ilość pozwalająca wyposażyć w broń dużą grupę wojowników albo rzemieślników w narzędzia do pracy, bo z tej samej ilości żelaza można byłoby również wykonać ok. 8 tys. gwoździ.

Ładunek, który mógł zatonąć w Dunaju

Jak całe to żelazo znalazło się w rzece? Badacze nie mogą wykluczyć, że zostało celowo zdeponowane w wodzie, jednak charakter znaleziska przemawia raczej za innym scenariuszem. Podobne znaleziska rzeczne są często interpretowane jako pozostałości transportu, dlatego naukowcy uważają, że najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest "wypadek podczas transportu i zatonięcie statku".

Na miejscu nie zachowały się jednak pozostałości jednostki, dlatego hipotezy tej nie można potwierdzić bezpośrednimi dowodami. Problemem jest również sposób odkrycia. Żelazo zostało wydobyte podczas pracy dużej koparki, a wraz z usunięciem kolejnych warstw żwiru zniszczony został pierwotny kontekst archeologiczny. Naukowcy nie mogą więc odtworzyć dokładnego układu znaleziska ani ustalić, w jakich okolicznościach ładunek znalazł się w Dunaju.

Skąd pochodziło żelazo?

Datowanie wskazuje na okres lateński, czyli późną epokę żelaza, przypadającą mniej więcej na okres od V do I wieku p.n.e. Nie wiadomo jeszcze, gdzie dokładnie sztaby zostały wyprodukowane, ale jedną z możliwości jest Bawaria. W tamtym regionie znajdowały się ośrodki produkcji żelaza, a podobne sztaby odkrywano m.in. w Manching, około 200 km od miejsca znalezienia ładunku. Położenie Deinham nad Dunajem pasuje natomiast do hipotezy o transporcie rzecznym.

Odpowiedzi może dostarczyć analiza składu chemicznego metalu. Naukowcy badają obecnie śladowe pierwiastki obecne w sztabach, aby ustalić, z jakiego obszaru pochodziła ruda i czy cały ładunek został wykonany w jednym miejscu.

Naukowcy zwracają też uwagę na inny kontekst odkrycia, a mianowicie stopień organizacji ówczesnej gospodarki. Przetransportowanie ponad tony metalu wymagało odpowiedniej jednostki pływającej i sprawnie działającego systemu transportu. Co więcej, jeśli rzeczywiście był to ładunek handlowy, musiał mieć również konkretnego odbiorcę, a transakcja obejmująca tak dużą ilość żelaza musiała mieć znaczną wartość.

To niewiarygodne, że tak duża ilość żelaza była transportowana jednocześnie i dostępna w ramach pojedynczej transakcji wymiennej w późnej epoce żelaza. Odkrycie to pokazuje, jak duże możliwości produkcji żelaza osiągnięto w III i II wieku p.n.e. w regionie Dunaju



