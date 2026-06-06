W skrócie W pobliżu mostu Wengi w Solurze odkryto drewniane pale będące pozostałością mostu z IV wieku n.e.

Analiza próbek drewna potwierdziła, że konstrukcja ma około 1700 lat i była częścią ważnego rzymskiego traktu.

Odkrycie potwierdza wcześniejszą teorię. Badania dna rzeki będą kontynuowane.

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Nowe odkrycie archeologiczne w Szwajcarii

W czasach Cesarstwa Rzymskiego Salodurum, czyli współczesna Solura w Szwajcarii, stanowiła ważny punkt ze względu na korzystne położenie. Wcześniejsze wykopaliska pokazały, że w rejonie przebiegał istotny trakt, funkcjonowała osada, a później ufortyfikowany obóz.

Prowadzone obecnie badania archeologiczne, poprzedzające budowę nowego mostu kolejowego, przyniosły następne odkrycia. W rzece Aare, w pobliżu mostu Wengi, nurkowie pracujący dla Kantonalnego Biura Archeologicznego w Solurze znaleźli drewniane pale będące pozostałością ważnej przeprawy z IV wieku n.e.

Badacze znaleźli części mostu sprzed ok. 1700 lat

Most ten był częścią wspomnianego ważnego rzymskiego traktu, który biegł z Włoch przez Wielką Przełęcz Świętego Bernarda, przecinał zachodnią część Wyżyny Szwajcarskiej i prowadził dalej przez Jurę w kierunku Renu.

W pobliżu miejsca, gdzie istniał most, po obu stronach rzeki odnaleziono fragmenty tej rzymskiej drogi, co dodatkowo potwierdza, że znajdowała się tu kluczowa przeprawa. Dlaczego akurat w tym miejscu? Rzeka Aare mocno wije się w górę od miasta, a ten odcinek był wąski i bardziej stabilny, co wyjaśnia wybranie go pod budowę mostu.

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Ślady po czasach Cesarstwa Rzymskiego

Pale znajdują się kilka metrów od brzegu, mają średnicę ok. 20 cm i sięgają do około metra wysokości, a pierwotnie osiągały kilka metrów. Ich układ sugeruje, że były częścią podpory mostu. Pobrano próbki drewna do analizy i datowanie wykazało, że konstrukcja liczy sobie ok. 1700 lat. To istotna data, bo właśnie w tym okresie funkcjonującą tu osadę przekształcono w castrum - ufortyfikowany obóz Rzymian, co było elementem reorganizacji obronnej Cesarstwa Rzymskiego w późnej starożytności.

Dla archeologów to odkrycie przełomowe, bo wcześniej tylko przypuszczano, że w rejonie musiała istnieć taka przeprawa - ale nie było na nią żadnych materialnych dowodów. Zespoły nurków wielokrotnie badały dno rzeki, kierując się wcześniejszymi doniesieniami o możliwych pozostałościach. Teraz po raz pierwszy udało się je znaleźć i tym samym potwierdzić teorię badaczy.

Ilustracja rzymskiej osady Salodurum nad rzeką Aare. Wydział Archeologii Kantonu Solura materiał zewnętrzny

Szczęśliwy zbieg okoliczności i dalsze badania

Przetrwanie drewnianych pali z IV wieku do dziś to zbieg okoliczności. Lata temu, podczas prac nad korektą rzek w rejonie, koryto Aare w pobliżu Solury zostało gruntownie pogłębione. Wiele reliktów zostało bezpowrotnie utraconych. Pale dawnego mostu jednak przetrwały, ponieważ stały na obszarze chronionym w pobliżu mostu Wengi.

Części odkrytej przeprawy nie zostaną wydobyte - ich wyjęcie z wody mogłoby doprowadzić do znacznych zniszczeń. Archeolodzy zamierzają dalej badać dno rzeki, aby znaleźć więcej elementów przeprawy oraz innych śladów przeszłości.





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