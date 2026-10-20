Prestiżowe dobra w dawnej stolicy potężnego królestwa

Na terenie dzisiejszego Sudanu znajduje się Napata, dawna stolica Królestwa Kuszyckiego. Królestwo to w VIII wieku p.n.e. rozszerzyło swoją władzę na Egipt, a jego władcy rządzili nim jako XXV dynastia faraonów.

Ruiny Napaty, razem z pozostałościami nubijskich piramid w Meroe, zostały w 2003 roku wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stanowisko o wysokim znaczeniu regularnie poddawane jest badaniom archeologicznym. Teraz ogłoszono nowe odkrycie.

Badacze zidentyfikowali warsztat produkcji fajansu, miejsce pracy rzemieślników sprzed ponad 2600 lat. Miejsce skrywało ślady królewskiej władzy.

Warsztat produkujący fajans w Napacie. Cenne wyroby

Warsztat znajdował się przy kompleksie świątynnym Sanam, którego budowę w VII w. p.n.e. zlecił władca kuszycki i egipski faraon Taharka. Badania prowadził tam międzynarodowy zespół. Na miejscu znaleziono setki paciorków fajansowych oraz figurkę uszebti - przedmiot pogrzebowy używany przez elity i władców starożytnego Egiptu.

Starożytny fajans, różniący się od znanego nam obecnie, był wartościowym materiałem, szeroko cenionym w Egipcie i Nubii. W nubijskich ozdobach grobowych i codziennych współwystępował obok takich surowców jak złoto, srebro, koral, muszle czy skorupy jaj strusich.

- Technika wytwarzania przedmiotów fajansowych w starożytnym Egipcie była niezwykle skomplikowana. Z tego powodu egipski fajans uważamy za pierwszą ceramikę zaawansowaną technologicznie - tłumaczyła w rozmowie z PAP przy okazji projektu badającego proces wyrobu dawnego fajansu dr Małgorzata Zaremba z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Według badaczy pracujących w Napacie nowe odkrycie rzuca światło na sposób, w jaki władcy państwa Kusz wykorzystywali rzemiosło do umacniania swojej władzy - pokazuje, jak kontrolowali produkcję cennych przedmiotów.

Produkcja fajansu była procesem uciążliwym, dlatego w Egipcie warsztaty zwykle lokowano poza centrami osad. W Sanam warsztat znajdował się jednak przy świątyni, co może sugerować bezpośredni związek produkcji prestiżowych dóbr z ówczesną władzą.

- Te dowody wskazują, że świątynia Sanam nie była jedynie zabytkiem religijnym, ale także ośrodkiem produkcji kontrolowanej przez państwo - mówił dr Rennan Lemos. - W warsztacie wytwarzano fajansowe przedmioty związane z władzą królewską, w tym uszebti przeznaczone na cmentarz królewski w Nuri.

Adaptowali i dostosowywali technologie do swoich potrzeb

Badacze podkreślają przy tym, że Kuszyci nie tylko kopiowali Egipcjan. Dostosowali technologię do lokalnych warunków. Nowe odkrycie podważa zatem dawny pogląd, że cywilizacja Kusz była jedynie naśladowcą Egiptu.

Badania pokazują, że Nubijczycy twórczo adaptowali obce technologie i budowali własny model władzy oparty m.in. na kontroli produkcji prestiżowych przedmiotów.

Wyniki, otwiera się w nowym oknie badań zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego "Antiquity".