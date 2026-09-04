Znalezisko jest szczególnie cenne, ponieważ tego rodzaju przedmioty bardzo rzadko zachowują się w materiale archeologicznym. Rdzenni mieszkańcy Australii wykorzystywali w przeszłości wiele materiałów organicznych, między innymi drewno, włókna roślinne, żywice i skórę. Większość z nich z czasem jednak ulega rozkładowi, przez co archeolodzy mają niewiele bezpośrednich dowodów na ich wykorzystanie.

Windmill Way to pod tym względem wyjątek - w schronisku skalnym odkryto między innymi ponad 500 fragmentów sznurka wykonanego z włókien roślinnych, obrobione drewno, muszle, ochrę oraz tysiące kości zwierzęcych. Teraz do tego zbioru dołączyło 12 nietypowych zębów.

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Żywica zdradziła ich przeznaczenie

Pierwszy ząb został zauważony podczas sortowania kości zwierzęcych. Na końcu jego korzenia znajdowała się ciemna substancja przypominająca klej. Później znaleziono kolejnych 11 zębów z podobnymi śladami.

Naukowcy przeanalizowali żywicę i ustalili, że pochodziła przede wszystkim z roślin z rodzaju Xanthorrhoea, znanych jako drzewa trawiaste. Wiek znalezisk na podstawie próbek żywicy oszacowano na okres 1100-1300 lat.

Szczególnie istotny okazał się stan samych zębów. Nie znaleziono na nich śladów zużycia, które wskazywałyby na wykorzystanie ich jako narzędzi. Siekacze kangurowatych były bowiem używane przez mieszkańców regionu między innymi do cięcia, skrobania czy wiercenia. W przypadku 12 zębów z Windmill Way nie zaobserwowano takich śladów, zamiast tego na części z nich zachowały się włókna roślinne oraz fragment skóry zwierzęcej.

Naszyjnik czy opaska?

W połączeniu z setkami fragmentów roślinnego sznurka znalezionych na stanowisku daje to badaczom podstawy do przypuszczenia, że zęby były nawlekane i wykorzystywane jako element ozdoby osobistej. Ich zdaniem mogły być elementami naszyjnika lub opaski na głowę, a żywiczne kulki służyły do przymocowania sznurka do zębów.

Dodatkową wskazówkę stanowi sztuka naskalna z pobliskiego Biniirr National Park. Niektóre przedstawienia pokazują zawieszone na sznurkach przedmioty o kształcie i rozmiarach przypominających znalezione siekacze.