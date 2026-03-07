Historyk Ivan Malara, który badał książkę, zidentyfikował charakterystyczne pismo, style skrótów i komentarze krytyczne wobec Ptolemeusza: "Te notatki ukazują Galileusza jako biegłego znawcę matematycznych dowodów Ptolemeusza, a jednocześnie refleksyjnego czytelnika, który nie bał się kwestionować autorytetów".

Młody Galileusz i jego matematyczne laboratorium

Analizy sugerują, że notatki powstały około 1590 roku, czyli dwie dekady przed słynnymi obserwacjami Księżyca i Jowisza oraz czterdzieści lat przed aresztem domowym za poparcie heliocentryzmu. Szczególnym tropem było spisanie Psalmu 145 - Galileusz podobno odmawiał go przy każdej lekturze Almagestu. Specjaliści z Muzeum Galileusza i włoskiej biblioteki centralnej potwierdzili, że styl pisma i użyte skróty odpowiadają jego rękopisom.

Pomost między Ptolemeuszem a Kopernikiem

Malara uważa, że praca nad Almagestem wyposażyła Galileusza w matematyczne narzędzia potrzebne do zrozumienia kolejnego przełomowego tekstu - De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika. Choć oba systemy - geocentryczny Ptolemeusza i heliocentryczny Kopernika - były sprzeczne, opierały się na tych samych zasadach matematycznych i podobnych technikach obserwacyjnych.

Szacunek dla matematyki Ptolemeusza paradoksalnie skierował Galileusza ku heliocentryzmowo - młody astronom zamiast odrzucać starożytną wiedzę, przetwarzał ją w nową rewolucyjną wizję kosmosu. Odkrycie Malary pokazuje więc, że geniusz Galileusza nie był prostym buntem wobec starożytnych, lecz wynikiem głębokiego szacunku połączonego z krytycznym umysłem.

Przełomowe obserwacje i teorie astronomiczne nie powstały w próżni, lecz na fundamencie matematycznej precyzji i rzetelnej lektury klasyków. Opanowanie zasad pozwoliło mu je później… łamać.

