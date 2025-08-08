Ogromny cios mamuta odkryty na Białorusi. Sensacja regionu

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Na obrzeżach Witebska pracownicy kamieniołomu znaleźli niezwykle dobrze zachowany mamuci cios. Ma aż trzy metry długości, co świadczy o tym, że należał do niezwykle dużego osobnika. To jedno z najcenniejszych odkryć w tej części Europy.

Na Białorusi odkryto niezwykle duży cios mamuta. Mógł należeć do rekordowego osobnika
Na Białorusi odkryto niezwykle duży cios mamuta. Mógł należeć do rekordowego osobnikaGeoff Peters Wikimedia Commons

Cios został odkryty przez pracowników kamieniołomu Shaligi 6 sierpnia. Wypadł on z miękkiego osadu w piaszczystej ścianie. Po zrozumieniu, że mają do czynienia z niezwykle cennym okazem, pracownicy od razu poinformowali miejscowych archeologów.

Po zmierzeniu ciosu okazało się, że ma około trzech metrów długości. To największy fragment ciosu mamuta, znaleziony w obwodzie witebskim. Jednak co ciekawe jego część jego nie zachowała się do naszych czasów. Możliwe, że cały cios miał aż cztery metry długości.

Największa kość mamuta z Witebska

Profesor Denis Yurchak, z Departamentu Kultury Komitetu Wykonawczego Obwodu Witebskiego stwierdził, że cios zostanie dobrze zbadany w Narodowym Muzeum Historii w Mińsku, aby oszacować, jak duży mógł być osobnik, do którego należał.

Duży kieł słonia leżący na piaszczystym podłożu, obok niego telefon komórkowy dla porównania rozmiaru.
Cios odkryty na obrzeżach WitebskaBelarus 24Facebook

Białoruscy archeolodzy zauważają, że cios odkryty właśnie w Shaligi jest największym, jaki kiedykolwiek znaleziono w obwodzie witebskim. Co ciekawe sam kamieniołom znajduje się obok dzielnicy Ruba na obrzeżach Witebska. Miejsce to w pobliżu rzeki Dźwiny, to swoiste "cmentarzysko" mamutów na Białorusi. W Regionalnym Muzeum Krajoznawczym w Witebsku znajduje się około 130 fragmentów kości tych zwierząt. Ponad 35 z nich zostało odkrytych właśnie w pobliżu Ruby.

Kości mamutów znajdowane są też w Polsce

Mamuty migrowały w regionie dzisiejszego Witebska około 20 tys. lat temu. Ich liczne szczątki zostały zachowane w dobrym stanie dzięki licznym terenom bagiennym w pobliżu dzisiejszego miasta. Tam beztlenowe warunki i stabilna temperatura zapobiegały rozkładowi.

Wyryty na kawałku kamienia prehistoryczny rysunek przedstawiający mamuta wykonany prostymi liniami, z widocznymi detalami głowy, ciosów oraz nóg, obok znajdują się kropki i linie mogące pełnić funkcję symboli lub oznaczeń.
Grawerunek mamuta na płycie z kości mamuta, pochodzący z górnopaleolitycznych złóż Mal'ta nad jeziorem Bajkał.José-Manuel BenitoWikimedia Commons

Mamuty występowały w Europie do około 14-15 tysięcy lat temu. Ich szczątki znajduje się także w Polsce. Ostatnie populacje mamutów mogły występować na terenach dzisiejszej Rosji, przede wszystkim na Wyspie Wrangla, położonej na Morzu Arktycznym.

Zobacz również:

Kość znaleziona w Małopolsce została poddana badaniom. Zdj. ilustracyjne.
Nauka

Ogromna kość z Małopolski zbadana. Szczątki pradawnego stworzenia

Paula Drechsler
Paula Drechsler
Jak dobrze żyć na skróty? Sztuka wybieraniaContent Studio
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze