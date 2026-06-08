Pierścień Jagiellonów wraca do Polski. Niemcy oddają historyczne skarby
Polska po latach starań odzyska słynny pierścień Jagiellonów, zwany także Pierścieniem Zygmunta Starego, który został zrabowany przez Niemców podczas II wojny światowej. Oprócz tego zabytku powrócą także najstarszy zapis hymnu "Gaude Mater Polonia" oraz rękopisy Żeromskiego.
Skarby polskiej kultury wracają do kraju
Po wielu latach starań Polska odzyska jeden z najcenniejszych zabytków związanych z historią monarchii. Chodzi o słynny pierścień Jagiellonów, nazywany również Pierścieniem Zygmunta Starego, który został zrabowany przez Niemców podczas II wojny światowej. Informację o jego zwrocie podała Gazeta Wyborcza, wskazując, że przekazanie zabytku nastąpi w przyszłym tygodniu, przy okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.
To wyjątkowy przykład dawnego polskiego złotnictwa. Biżuteria wyróżnia się dużym diamentem o charakterystycznym tablicowym szlifie i od lat uznawana jest za jeden z najcenniejszych artefaktów związanych z dynastią Jagiellonów.
- We wrześniu 1939 r. wraz z innymi precjozami należącymi do polskich monarchów, które przechowywano w tzw. szkatule królewskiej, został zrabowany przez Niemców. W 2007 r. odnaleziono go w zbiorach muzeum biżuterii w Pforzheim - pisze Gazeta Wyborcza.
Od momentu odkrycia rozpoczęły się wieloletnie rozmowy między stroną polską i niemiecką. Kluczową rolę odegrały ekspertyzy potwierdzające autentyczność zabytku oraz jego pochodzenie. Specjaliści nie mieli wątpliwości, że odnaleziony klejnot jest historycznym pierścieniem należącym do króla Zygmunta Starego.
Zwrot zabytków z II wojny światowej
Prócz samego pierścienia, wróci do nas także najstarszy zapis hymnu "Gaude Mater Polonia", który Niemcy zrabowali z Biblioteki Seminaryjnej w Płocku. Zabytek odnaleziono w zbiorach Biblioteki Państwowej w Berlinie. Polska ma także odzyskać rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego.
- Nie ma jednak żadnego postępu, jeśli chodzi o odszkodowania dla żyjących jeszcze polskich ofiar III Rzeszy. Dwa lata temu, gdy sprawa po raz pierwszy stanęła na forum polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Warszawie, szacowano, że chodzi o świadczenia dla 50 tys. osób. Do grudnia ubiegłego roku, gdy odbywały się kolejne konsultacje, zmarło ok. 10 tys. ofiar nazistowskich Niemiec. Kanclerz Friedrich Merz obiecał, że osobiście zaangażuje się w poszukiwanie pieniędzy - czytamy w Gazecie Wyborczej.