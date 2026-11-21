Pierwsze wykopaliska studentów archeologii. Bogactwo znalezisk

Na stanowisku w Redesdale w hrabstwie Northumberland w Anglii 52 studentów pierwszego roku archeologii z Uniwersytetu w Newcastle wzięło udział w swoich pierwszych wykopaliskach. Współpracowali z wolontariuszami z Redesdale Archaeology Group (RAG), a wykopaliskami kierowała firma The Archaeological Practice Ltd.

Do szczególnego znaleziska doszło zaraz na początku prac. Studentka Elise Zallu w pierwszy dzień swoich pierwszych wykopalisk natrafiła na fragment starożytnego rzymskiego łańcucha ze złota. "Gdyby był kompletny, można by go nosić do dziś", podaje uczelnia, bo 7-centymetrowa część ozdoby zachowała się w doskonałym stanie.

- Łańcuch został wykonany za pomocą wyrafinowanej rzymskiej techniki "loop-in-loop", będącej znakiem rozpoznawczym wysokiej jakości rzymskiego złotnictwa. Zamiast prostych, okrągłych ogniw, poszczególne pierścienie były starannie ściskane w kształt ósemki, składane, a następnie przeplatane, tworząc elastyczny łańcuch. Przedmioty tego typu były zazwyczaj wytwarzane z wyjątkowo czystego złota i często kojarzone są z elitarną biżuterią, ozdobnymi amuletami wojskowymi lub specjalistycznymi okuciami należącymi do wysokich rangą oficerów i ich rodzin - wyjaśniają eksperci z Uniwersytetu w Newcastle.

Studenci pierwszego roku archeologii dokonali spektakularnych odkryć na stanowisku Redesdale. Biuro prasowe Uniwersytetu Newcastle, fot. Redesdale Archaeology Group materiał zewnętrzny

Nie jest to jedyne odkrycie ze złotem w roli głównej - studentka Megan Potter wykopała misternie zdobione okucie, pierwotnie przymocowane do pasa wojskowego, uprzęży konia lub pochwy miecza. Element z brązu zachował ślady zdobienia złotem.

- Choć silnie skorodowane po prawie dwóch tysiącach lat spędzonych w ziemi, jest w zadziwiająco dobrym stanie, z zachowaną większością złoceń, co wskazuje, że pierwotnie okucie miało efektowny, złoty wygląd. Przedmioty tej jakości były zapewne kosztowne i bardzo widoczne, co świadczyło o statusie i prestiżu w rzymskiej hierarchii wojskowej - podaje uczelnia.

Zdaniem badaczy przedmiot ten mógł stanowić własność dowódcy jazdy lub kogoś o wysokim statusie społecznym, co wskazuje na bogactwo i znaczenie militarne północnej granicy Rzymu.

Tajemnicza inskrypcja i władca wszystkich bogów. Liczne odkrycia

Znalezisk było znacznie więcej. Studentka Shannon Wood odkryła kawałek ołowiu pokrytego łacińską inskrypcją. Według archeologów obiekt ten to prawdopodobnie pozostałość pieczęci związanej z handlem, podatkami lub rzymską siecią zaopatrzenia wojskowego. Druga teoria mówi o tym, że w świecie rzymskim powszechne było wydrapywanie modlitw, próśb, żali i przekleństw na arkuszach ołowiu, które następnie składano w miejscach uznawanych za święte - odkryta blaszka mogła być właśnie takim przedmiotem.

Studentki Maisy Watmough i Zoe Yuill odkryły natomiast sygnet z wyjątkowo rzeźbionym kamieniem, karneolem. Zdobienie przedstawia Jowisza, najwyższego boga w mitologii rzymskiej. Jak zaznaczają badacze, jego wizerunek był popularny wśród żołnierzy, administratorów i zamożnych cywilów w całej rzymskiej Brytanii.

Ponadto studenci znaleźli szeroką gamę innych rzymskich artefaktów - monety, groty włóczni, akcesoria, ceramikę i przedmioty codziennego użytku.

- Te znaleziska są fascynujące nie tylko ze względu na swoją jakość, ale także ze względu na historie, które opowiadają. [...] Rzucają światło na życie ludzi, którzy prawie dwa tysiące lat temu sprawiali, że to miejsce funkcjonowało. W połączeniu z budynkami i elementami przemysłowymi, które zespół obecnie odkrywa, pomagają nam one również zrozumieć, jak funkcjonowały ta pogranicze oraz w jaki sposób społeczności rzymskie i rdzenne wchodziły ze sobą w interakcje - powiedział, otwiera się w nowym oknie Richard Carlton, kierownik stanowiska i profesor wizytujący z archeologii na Uniwersytecie w Newcastle.



