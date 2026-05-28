Zespół badaczy zidentyfikował sześć stanowisk wraków, z czego trzy datowane są na okres największej aktywności piratów, tj. przełom XVII i XVIII wieku. To przełomowe odkrycie, ponieważ mimo historycznej roli Nassau jako "stolicy piratów", dotąd nie udało się jednoznacznie powiązać żadnego statku z ich działalnością w tym regionie.

Sześć bezcennych wraków

Jedno z odkrytych miejsc ujawniło wrak silnie uzbrojonego statku. Znaleziono tam działa, kule muszkietowe oraz narzędzia używane do walki, w tym kamień do ostrzenia broni. To potwierdza, że pirackie jednostki były przygotowane do bezpośrednich starć, zwłaszcza na krótkim dystansie.

Inne znaleziska wskazują na charakterystyczną taktykę piratów. Część statków nosi ślady celowego podpalenia, co sugeruje, że po splądrowaniu jednostki były niszczone, by utrudnić ich identyfikację. To praktyka znana z przekazów historycznych, ale dopiero teraz namacalnie potwierdzona.

Nie tylko piraci

Wśród odkrytych wraków znalazł się również statek handlowy z lat 40. XVIII wieku, czyli z okresu po upadku piractwa. Znaleziska, w tym butelki wina i ozdobne fajki z angielskimi symbolami królewskimi, pokazują, jak Nassau stopniowo przechodziło od chaosu pirackiego do bardziej uporządkowanego centrum handlowego.

Badania pokazują jednocześnie, że piracka rzeczywistość daleka była od romantycznych wizji znanych z filmów - Nassau przypominało raczej niebezpieczną osadę na pograniczu niż barwną krainę złotem i rumem płynącą. Bo warto pamiętać, że piractwo przyciągało "konkretnych" ludzi - zdesperowanych marynarzy, którzy chcieli zarobić więcej niż za normalną służbę na morzu, zdemobilizowanych żołnierzy, zbiegłych więźniów czy niewolników szukających ucieczki przed skrajnym wyzyskiem.

Obszerniejsze wyniki ekspedycji New Providence Pirates Expedition zostaną opublikowane w magazynie Wreckwatch Magazine 4 czerwca 2026 roku, tego samego dnia będzie miał też premierę serial dokumentalny wyprodukowany dla Wreckwatch TV, który przedstawi odkrycia wraz z tym, co naukowcy określają jako "pierwszą historyczną trójwymiarową rekonstrukcją cyfrową osady piratów w Nassau z około 1715 roku".





