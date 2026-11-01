Nie trzeba wyjeżdżać z Polski, aby odkryć podziemny świat zmarłych. Mroczne korytarze i setki ludzkich czaszek budzą niepokój, ale jednocześnie przyciągają miłośników mrocznej turystyki, która zyskuje coraz większą rozpoznawalność. Dawne miejsca pochówku stają się celem podróży tych, którzy chcą zobaczyć historię z zupełnie innej strony.

Nekroturystyka zyskuje na popularności

Mroczna turystyka (dark tourism) ciągle się rozwija. W przeciwieństwie do tradycyjnego podróżowania często wiąże się z trudnymi emocjami i ciekawością, jednak nie zawsze chodzi o dreszcz grozy. Dla wielu osób jest to również sposób na zrozumienie przeszłości i zmierzenie się z tematem śmierci. Odłamem mrocznej turystyki jest nekroturystyka, która obejmuje zwiedzanie zabytkowych cmentarzy, krypt czy katakumb. Jej wzrost popularności pokazuje, jak zmienia się podejście do śmierci.

Według raportu Grand View Research globalny rynek turystyki mrocznej osiągnął wartość 31,89 miliarda dolarów w 2023 roku, a do 2030 ma wzrosnąć do 38,64 miliarda dolarów. Turyści coraz częściej wybierają unikalne doświadczenia, które pozwalają lepiej zrozumieć kulturę i minione czasy, ponieważ pragną wartościowych i edukacyjnych przeżyć.

W wielu krajach cmentarze wciąż są postrzegane jako przestrzenie sakralne, związane z tradycją religijną i wymagające okazania szacunku. W krajach anglosaskich natomiast miejsca pochówku często przekształcane są w przestrzenie do spotkań, co pokazuje, że nekroturystyka może przyjmować różne oblicza w zależności od regionu.

Co to są katakumby?

Katakumby to rozległa sieć tuneli, wnęk i komór, wydrążonych najczęściej w miękkiej skale lub ziemi. Przez lata służyły jako miejsce pochówku, głównie w starożytności i we wczesnym chrześcijaństwie. Projektowano je tak, aby maksymalnie wykorzystać ograniczoną powierzchnię i pomieścić jak najwięcej zmarłych. Korytarze ciągnęły się więc na wielu poziomach, a wzdłuż ich ścian kuto regularne nisze, aby złożyć w nich ciała - często nawet bez trumien. W katakumbach można się też natknąć na większe komory, które pełniły funkcję rodzinnych grobowców lub miejsc modlitwy.

Dzisiaj wiele katakumb jest dostępnych do zwiedzania. Pod ulicami miasta, po których codziennie przechadzają się podróżni, kryją się ciemne labirynty pełne kości.

Katakumby w Polsce

Czermna

W Kudowie-Zdroju w Czermnej znajduje się niewielka kaplica, którą wypełnia około 3 tys. ludzkich kości. Pod jej podłogą rozciąga się głęboka krypta, w której spoczywa kolejne 30 tys. ludzkich szczątków, zgromadzonych po wojnach i epidemiach XVII i XVIII wieku. To ossuarium jest unikatem w skali kraju i jednym z niewielu w Europie.

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Supraśl

W Supraślu powstał rozbudowany system podziemnych pochówków, liczący 132 komory grobowe. Chowano tam mnichów i osoby związane z cerkwią Zmartwychwstania Pańskiego. Pod koniec 2025 roku zakończyły się prace w tamtejszych katakumbach. Głównym celem było zabezpieczenie całości w formie trwałej ruiny. Jest to bowiem jeden z nielicznych w Polsce przykładów zbliżonych do klasycznych katakumb. Zwiedzanie tego miejsca jest ograniczone, ponieważ obiekt nie funkcjonuje jako stała atrakcja turystyczna i można do niego wejść tylko przy okazji wydarzeń religijnych.

Kraków

Podziemia Krakowa potrafią zaskoczyć. Pod kościołem św. Kazimierza (ul. Reformacka) od XVII wieku chowano zakonników oraz świeckich mieszkańców miasta. Specyficzny mikroklimat sprawił, że część szczątków zachowała się w dobrym stanie do dziś.

Trumny w kryptach pod kościołem św. Kazimierza w Krakowie Arianus Wikimedia Commons

Pod krakowskim Wawelem także rozciąga się system krypt, w których spoczywają królowie Polski, dowódcy wojskowi i przedstawiciele kultury, m.in. Jan III Sobieski czy Adam Mickiewicz. Nie są to klasyczne katakumby, jednak pełnią podobną funkcję pamięci i pochówku. Można się tam dostać przez cały rok, wystarczy kupić bilet na trasę turystyczną.

W Polsce nie ma wielokilometrowych podziemnych labiryntów - zamiast tego dominują tu zwarte układy powiązane z konkretnymi instytucjami religijnymi. Służyły raczej wybranym grupom, a nie całym społecznościom miejskim, co podkreśla ich bardziej elitarna rola.

Gdzie są największe katakumby na świecie?

Rzym

Podróżnicy z całego świata przyjeżdżają do Rzymu, aby zwiedzić 150-kilometrową sieć katakumb, rozciągających się na pięciu piętrach pod ziemią, w tym słynne katakumby św. Kaliksta. Najstarsze z nich datowane są na koniec II wieku. Chrześcijanie nie podzielili pogańskiej tradycji spopielania zwłok, więc poradzili sobie z brakiem miejsca i kosztami gruntów w inny sposób - kopiąc ogromne cmentarze pod ziemią. Zwłoki owijano w prześcieradło i umieszczano w niszach, wykopanych wzdłuż ścian długich korytarzy. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem i na wyznaczonych trasach przez cały rok.

Krypta Papieży, Katakumby Kaliksta Dnalor 01, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Paryż

W Paryżu znajduje się rozległe ossuarium, powstałe w dawnych kamieniołomach. Zgromadzono tam szczątki kilku milionów mieszkańców miasta na setkach kilometrów korytarzy. Dla turystów udostępniony jest niewielki fragment.

Katakumby pod Paryżem. W Polsce również znajdziemy podobne miejsca. Piotr Jędzura East News

Neapol

Katakumby San Gennaro w Neapolu we Włoszech to rozległy dwupoziomowy system podziemnych nekropolii, związany z kultem św. Januarego. Ich początki datowane są na II wiek naszej ery, a pierwotnie służyły jako cmentarz dla pogan. Dopiero w późniejszych wiekach chrześcijanie zaadaptowali je do swoich potrzeb. Odkryto tam ponad 3 tys. grobów.



