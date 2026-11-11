Spis treści: Niepodległość nie oznaczała końca przemocy Broń w rękach cywilów i bezradne służby Napady, rabunki i krwawe starcia Budowa Policji Państwowej i walka o odzyskanie kontroli

Niepodległość nie oznaczała końca przemocy

11 listopada 1918 roku Polska wróciła na mapę Europy po 123 latach zaborów. Dla mieszkańców był to moment historyczny, ale rzeczywistość, z którą musieli się zmierzyć, daleka była od sielskiego spokoju. Zakończenie I wojny światowej nie przyniosło natychmiastowego bezpieczeństwa. Przeciwnie, w wielu miejscach kraju sytuacja stała się wyjątkowo trudna. Wśród najpoważniejszych problemów znalazł się bandytyzm, czyli przede wszystkim zorganizowane napady rabunkowe, często z użyciem przemocy i broni.

Cztery lata wojny zmieniły życie milionów ludzi. Gospodarka była wyniszczona, brakowało podstawowych towarów, rosły ceny, pieniądze szybko traciły na wartości. W wielu miejscach ludzie mieli problem z dostępem do żywności, trudnościami w zdobyciu środków do życia. Nowe państwo nie dysponowało też wystarczającymi zasobami, które pozwoliłyby szybko odbudować administrację i zapewnić wszystkim mieszkańcom bezpieczeństwo.

Co ciekawe, jeszcze przed zakończeniem wojny nasilała się dezercja z armii państw zaborczych. Część wojskowych porzucała służbę i ukrywała się w rodzinnych stronach. Inni wracali z niewoli. Niektórzy tworzyli uzbrojone grupy, które potrafiły skutecznie unikać pościgu. W Małopolsce takie oddziały nazywano potocznie zielonymi kadrami. Ich członkowie niejednokrotnie utrzymywali się z rabunków, a lokalna ludność bywała dla nich źródłem schronienia i pomocy.

Problem nie zniknął razem z końcem wojny. W 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, dezercje ponownie przybrały na sile. Państwo musiało więc jednocześnie walczyć o swoje granice i próbować zaprowadzić porządek wewnątrz kraju.

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Broń w rękach cywilów i bezradne służby

Sytuację dodatkowo komplikowała ogromna liczba karabinów, pistoletów i amunicji, które zostały w prywatnych rękach. Broń była nie tylko wojenną pamiątką, ale też nazwijmy to... odpowiednim narzędziem, które mogło zostać wykorzystane podczas napadu. W relacjach z tamtego okresu pojawiały się opisy ludzi przemieszczających się z karabinami, rewolwerami i szablami. Przy tym często trudno było rozpoznać, czy mają do czynienia z funkcjonariuszem, ochotnikiem, czy zwykłym bandytą.

Dobrze oddaje to wspomnienie krakowskiego kronikarza Klemensa Bąkowskiego. Opisywał miasto, w którym nocami słychać było strzały, a za dnia na ulicach można było spotkać ludzi w różnych mundurach, z bronią przy pasie (ale tu wyraźnie zaznaczmy, że opisywał Kraków, a nie całą Polskę).

Władze próbowały opanować sytuację. 25 stycznia 1919 roku Naczelnik Państwa wydał dekret o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji. Wprowadzał on obowiązek uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Kilka dni później wydano rozporządzenie nakazujące osobom i organizacjom posiadającym broń bez wymaganych dokumentów przekazanie jej władzom. Przepisy nie rozwiązały jednak problemu z dnia na dzień. Wiele egzemplarzy pozostawało w ukryciu, a część mieszkańców nie zamierzała rozstawać się z uzbrojeniem, które traktowała jako zabezpieczenie własnego dobytku.

Nie pomagał również stan służb porządkowych. Wraz z upadkiem państw zaborczych rozpadały się dotychczasowe struktury policji i żandarmerii. W niektórych miejscowościach funkcjonariusze opuszczali posterunki, w innych byli rozbrajani przez uzbrojone grupy. W ich miejsce powstawały lokalne straże obywatelskie, milicje i żandarmerie, ale nie miały jednolitego wyposażenia, procedur ani sprawnego systemu dowodzenia.

Trzeba pamiętać, że przez ponad wiek ziemie polskie funkcjonowały w trzech różnych państwach. Obowiązywały na nich odmienne przepisy, działały inne instytucje, a służby porządkowe miały różne tradycje i organizację. Po 1918 roku należało to wszystko połączyć. Nie dało się zrobić tego natychmiast.

Napady, rabunki i krwawe starcia

Skala problemu była szczególnie widoczna na terenach wiejskich, gdzie odległości między posterunkami utrudniały szybką interwencję. Uzbrojone grupy potrafiły wykorzystywać znajomość okolicy, lasy i trudno dostępne tereny do ukrywania się przed żandarmami. Niektóre miały też wsparcie mieszkańców, którzy dostarczali im żywność, ostrzegali przed obławami lub pomagali w ucieczce.

Jednym z przykładów była banda Władysława Kolbusza z Huty Gogołowskiej. Tworzyło ją trzech dezerterów, którzy działali już od 1918 roku. Grupa napadała przede wszystkim na zamożniejszych gospodarzy oraz osoby wracające z emigracji zarobkowej ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Jej członkowie dopuszczali się rabunków i zabójstw. W starciach zginęli między innymi żandarmi Franciszek Bajorek i Jan Mucha.

Walka z tą grupą była trudna. Kolbusz kilkakrotnie trafiał w ręce wymiaru sprawiedliwości, ale brak dowodów prowadził do jego zwolnienia. Innym razem udało mu się uciec z więzienia. Policja i żandarmeria organizowały kolejne pościgi, jednak bandyci dobrze znali okoliczne lasy i wąwozy. Dopiero z czasem udało się rozbić grupę.

Nie były to odosobnione przypadki. W zachodnich powiatach Małopolski w latach 1919-1921 dochodziło do licznych napadów, a funkcjonariusze narażali życie podczas prób zatrzymania sprawców. 15 grudnia 1919 roku zginął posterunkowy Antoni Krzyściak, który wraz z drugim policjantem natknął się na wracających z kradzieży mężczyzn. Na wezwanie do zatrzymania odpowiedzieli oni strzałami. Rok później zginął posterunkowy Leon Dudziak, zastrzelony przez zatrzymanego bandytę. W 1921 roku śmierć poniósł również posterunkowy Michał Burak, którego zabił członek grupy przemytniczej.

Niebezpieczeństwo nie ograniczało się jednak do napadów na pojedyncze gospodarstwa. W pierwszych miesiącach niepodległości dochodziło również do zbiorowych rabunków i zamieszek. Szczególnie dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Krakowie 6 i 7 czerwca 1919 roku. Zamieszki, które przerodziły się w rabowanie sklepów, doprowadziły do śmierci jednej osoby i zranienia około 200 kolejnych. Splądrowano kilkadziesiąt sklepów, przede wszystkim należących do Żydów. Sytuację opanowano dopiero po interwencji policji, wojska i Straży Obywatelskiej.

Wielu Żydów było wręcz zmuszonych do ucieczki do większych miast. W zasadzie zmonopolizowali oni handel na wsiach i w miasteczkach, ale stali się łatwym celem grup bandyckich.

Budowa Policji Państwowej i walka o odzyskanie kontroli

Władze szybko zrozumiały, że bez sprawnych służb nie uda się ustabilizować sytuacji. Początkowo wykorzystywano istniejące formacje, w tym żandarmerię, a także lokalne straże i milicje. Z czasem rozpoczęto ich porządkowanie i łączenie w jednolity system.

Przełomem była ustawa z 24 lipca 1919 roku, na mocy której powołano Policję Państwową. Miała ona stać się ogólnokrajową formacją odpowiedzialną za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Jej organizacja nie przebiegała jednak wszędzie w tym samym tempie. W zachodniej Małopolsce proces przejmowania zadań przez nowe struktury trwał jeszcze do jesieni 1921 roku.

Policjanci musieli mierzyć się nie tylko z bandytami, ale i brakiem odpowiedniego wyposażenia, trudnościami kadrowymi i nieufnością części mieszkańców. Do ich obowiązków należało także ściganie dezerterów, zabezpieczanie ważnych obiektów i wykonywanie zadań administracyjnych. W praktyce oznaczało to, że stosunkowo niewielkie siły musiały radzić sobie z wieloma problemami jednocześnie.

Stopniowo sytuacja zaczęła się jednak poprawiać. Rozbudowywano posterunki, organizowano obławy, odbierano nielegalnie posiadaną broń i rozbijano kolejne grupy przestępcze. Ważne było również tworzenie wyspecjalizowanych służb śledczych, które miały zajmować się wykrywaniem sprawców i prowadzeniem dochodzeń.

Nie oznacza to, że bandytyzm zniknął po kilku miesiącach. Pozostał poważnym problemem także w kolejnych latach II Rzeczypospolitej. Trzeba jednak pamiętać, że w 1918 roku Polska zaczynała budowę państwa niemal od podstaw. Musiała jednocześnie scalać ziemie trzech zaborów, organizować administrację, tworzyć armię, walczyć o granice i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom.

Także z tej jakże krótkiej lekcji historii warto przede wszystkim zapamiętać, że odzyskanie niepodległości było dopiero początkiem długiego procesu. A jednym z jego najtrudniejszych etapów okazało się przywrócenie zwykłym ludziom poczucia, że mogą bezpiecznie wrócić do domu, prowadzić gospodarstwo czy otworzyć sklep, nie obawiając się, że po zmroku pojawią się uzbrojeni bandyci.

Źródła:

Bąkowski, K. (1925) Kronika Krakowa z lat 1918-1923. Kraków: Gebethner i Wolff; W.L. Anczyc i Sp. Chłopecki, T. (2018) 'Stan polskiej gospodarki w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Zarys polityczny i prawny', Facta Simonidis, 11(1), s. 243-256. doi.org/10.56583/fs.128 Jarosz-Nojszewska, A. (2018) 'Bezrobocie w Polsce w latach 1918-2018', Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 3(35), s. 102-120. econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/1111 Kozdrowski, S. (2017) 'Metody i zakres gromadzenia danych do statystyki policyjnej w II Rzeczypospolitej (1919-1934)', Studia nad Bezpieczeństwem, 2, s. 77-88. doi.org/10.34858/snb.2.2017.006 Pomiecko, A. (2021) 'The Black Sheep of the Land: Bandits in the Polish Borderlands, 1918-1925', Journal of Historical Sociology, 34(3), s. 439-451. doi.org/10.1002/johs.12339 Skiba, M. (2022) 'Zwalczanie bandytyzmu w zachodnich powiatach Małopolski w pierwszych latach niepodległości (1918-1921)', UR Journal of Humanities and Social Sciences, 25(4), s. 26-54. doi.org/10.15584/johass.2022.4.2 Dekret z dnia 25 stycznia 1919 r. o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji, Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 9, poz. 123.



