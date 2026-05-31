W środku ceramicznego pojemnika znajdowało się ponad sto elementów biżuterii, w tym złote ozdoby, fragmenty miedzi oraz dekoracje wysadzane półszlachetnymi kamieniami. Według ekspertów część przedmiotów została wykonana z niezwykłą precyzją przy użyciu technik tłoczenia złota i osadzania kamieni dekoracyjnych.

Skarb mógł należeć do pielgrzyma

Archeolodzy przyznają, że odkrycie było ogromnym zaskoczeniem. W trakcie wcześniejszych prac odnajdywano głównie fragmenty ceramiki, szkła czy pozostałości dawnych budynków mieszkalnych.

Dirijja była ważnym przystankiem na historycznym szlaku pielgrzymkowym prowadzącym z Basry w dzisiejszym Iraku do świętego miasta Mekka. To właśnie dlatego badacze przypuszczają, że ukryta biżuteria mogła należeć do islamskiego pielgrzyma podróżującego na hadżdż ponad tysiąc lat temu.

Dirijja znacznie starsza niż sądzono

Datowanie radiowęglowe wskazuje, że osada funkcjonowała już w połowie VIII wieku, czyli w początkowym okresie panowania kalifatu Abbasydów. Był to czas dynamicznego rozwoju świata islamskiego i początek tzw. Złotego Wieku Islamu, kiedy nauka, kultura i handel rozwijały się wyjątkowo intensywnie.

Eksperci nie wiedzą jeszcze, dlaczego kosztowności zostały zakopane ani czy właściciel kiedykolwiek wrócił po swój majątek. Możliwe jednak, że skarb ukryto w pośpiechu podczas jednej z podróży przez pustynne szlaki Arabii.

Choć Dirijja kojarzona jest głównie jako kolebka pierwszego państwa saudyjskiego i historyczna siedziba rodu Saudów z XVIII wieku, nowe odkrycia pokazują, że miejsce to miało ogromne znaczenie już wiele stuleci wcześniej. Naukowcy zapowiadają kontynuację wykopalisk i liczą na kolejne odkrycia, które pozwolą lepiej poznać życie dawnych pielgrzymów oraz rozwój handlu i kultury na szlakach prowadzących do Mekki.





© 2026 Associated Press