Wielkie odkrycie poszukiwacza skarbów w Danii

Jak podaje portal Arkeonews duński poszukiwacz skarbów Mikkel Warminga początkowo nie poznał, że ma do czynienia z wielkim odkryciem. Jak zdradził w rozmowie z mediami, wydawało mu się, że jego wykrywacz metali wydał sygnał, który był zbliżony do zidentyfikowania w ziemi zwykłych śmieci. Jednak po wykopaniu przedmiotu oczom ukazała mu się bogato zdobiona złota fibuła - ozdobna metalowa zapinka wykonana w rzymskim stylu.

Amatorski detektorysta poinformował o znalezisku archeologów. Ci ustalili wstępnie, że skarb pochodzi z połowy VI wieku naszej ery. Złote fibuły z tego okresu są rzadkością, a ten egzemplarz wydaje się zachowywać niezwykle bogatą powierzchnię, pełną okrągłych motywów i drobnych ornamentów. Zdobienia, proporcje i system zapięcia sugerują, że przedmiot ten został wykonany jednakowo do użytku praktycznego oraz jako obiekt rytualny.

Fibula odkryta w Danii materiał zewnętrzny

Ta złota fibła jest także reliktem jednego z najważniejszych okresów w historii całej Europy. Tuż po upadku władzy Cesarstwa Zachodniorzymskiego, wśród społeczności Skandynawii i północnych Niemiec doszło do reorganizacji kultury i rozwinięcia scentralizowanych ośrodków władzy, elit wojowników oraz sieci dalekosiężnego handlu.

Relikt z granicy epok

Chociaż tereny dzisiejszej Danii leżały poza granicami Cesarstwa Rzymskiego, nie były one odizolowane od reszty świata. Rzymskie monety, szkło, wyroby metalowe i towary trafiały na północ Europy dzięki handlowi czy dyplomacji. Lokalni rzemieślnicy dostosowywali następnie zagraniczne materiały i pomysły do lokalnych gustów.

Dokładna symbolika tej fibuły jest trudna do odczytania. Jej wydłużony kształt i gęsta, zaokrąglona dekoracja skłaniają do różnych wizualnych porównań, od form organicznych po symboliczne wyobrażenia ciała. Przedmiot ten mógł mieć znaczenia związane z władzą, mową, płodnością, statusem lub ochroną, ale interpretacji tych nie da się jeszcze udowodnić. Z większą pewnością można stwierdzić, że fibuła należała do kultury wizualnej, w której szlachetne materiały i kunsztowne zdobienia pomagały budować autorytet.

