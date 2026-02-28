Pierwsze takie znalezisko w zachodniej Walii

"Rzadki rzymski skarb sprzed prawie 2000 lat został znaleziony na polu w zachodniej Walii", informuje serwis "Wales Online". Poszukiwacze Nick Yallope i Peter Nicholas, którzy z wykrywaczami metali eksplorowali okolicę Llangynfelyn, na północ od Aberystwyth w hrabstwie Ceredigion, odnaleźli dwa artefakty.

To "wyjątkowo rzadkie" bloki ołowiu z czasów rzymskich. Carrie Canham z Muzeum Ceredigion w Aberystwyth powiedziała, że są to pierwsze tego typu zabytki znalezione w regionie. "Wales Online" zaznacza, że znalezisko przekazano specjalistom, którzy ze względu na historyczną wartość obiektów oficjalnie uznali je za skarb.

Rzymskie ołowiane wlewki sprzed 2 tys. lat

Znalezione przez poszukiwaczy ołowiane wlewki są określane jako "lead pigs". Jest to nazwa używana przez archeologów w kontekście uformowanych w procesie odlewania bloków ołowiu, pochodzących z czasów rzymskich. Miały one zazwyczaj kształt ściętej, wydłużonej piramidki, odlewanej w rynnowych formach.

Takie wlewki były często stemplowane, napisy zawierały imię cesarza, datę, nazwę kopalni lub nazwę wykonawcy. Odnalezione przez poszukiwaczy z Walii ołowiane wyroby również zostały oznaczone. Bloki datowano na 87 r. n.e. - napisy odnoszą się do cesarza Domicjana, znanego m.in. z ekspansji na tereny Wielkiej Brytanii.

- Bogate złoża minerałów i rud w hrabstwie Ceredigion były głównym powodem, dla którego Rzymianie chcieli podbić ten obszar - wyjaśnia cytowana przez BBC Carrie Canham z Muzeum Ceredigion w Aberystwyth.

Poszukiwacze odkryli w Walii skarb. Trafi do muzeum

Właściciel ziemski i rolnik Geraint Jenkins, który udzielił detektorystom pozwolenia na prowadzenie poszukiwań na swoim terenie, powiedział, że "niezwykłe jest to, że ziemia, którą obecnie uprawiamy ekologicznie, kiedyś odgrywała rolę w znacznie szerszym krajobrazie rzymskim". Ołów wydobywany w tej części Walii był transportowany na cały obszar Cesarstwa Rzymskiego, wyjaśniają pracownicy muzeum w Aberystwyth i zaznaczają, że perspektywa nabycia tych "niezwykłych obiektów" jest dla jednostki ekscytująca. Wlewki miałyby trafić na wystawę w nowej galerii archeologicznej, której otwarcie zaplanowano na 2027 r.

- Jestem niezmiernie dumny, że odkryłem coś tak rzadkiego i ważnego dla naszego lokalnego dziedzictwa. Otwieranie nowego rozdziału w historii naszego regionu jest niezwykle ekscytujące - przytacza "Wales Online" wypowiedź jednego z poszukiwaczy, Nicka Yallope. - Staram się ocalić historię dla lokalnej społeczności i przyszłych pokoleń. Zawsze z wielką przyjemnością przekazuję moje znaleziska do lokalnego muzeum, aby inni mogli je podziwiać i cieszyć się nimi.

