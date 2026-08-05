Pożary odsłoniły ślady II wojny światowej. Setki niewybuchów we Francji

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Mieszkańcy francuskiej miejscowości Le Porge, którzy po wielkich pożarach lasów zaczęli powoli wracać do swoich domów, nieoczekiwane natrafili na kolejne zagrożenie. Pod spaloną ziemią czekało ponad 400 pocisków i innych niewybuchów z czasów II wojny światowej, a część z nich eksplodowała pod wpływem ekstremalnych temperatur.

Wozy strażackie przy drodze obok płonącego lasu we francuskim Le Porge, unoszący się dym po pożarze.
Mieszkańcy wrócili do domów po pożarach we Francji. Czekało na nich groźne odkrycie, a mianowicie niewybuchy z II wojny światowejBaz Ratner / POOLAFP

Le Porge, położone w departamencie Żyronda w południowo-zachodniej Francji, było jednym z miejsc najbardziej dotkniętych tegorocznymi pożarami. A kiedy sytuacja została opanowana na tyle, że jego mieszkańcy zaczęli wracać do domów, w okolicy "wybuchło" kolejne zagrożenie... dosłownie. W okolicy zaczęły być słyszalne eksplozje, więc na miejsce skierowano saperów.

W trakcie akcji zabezpieczyli oni ponad 400 pocisków i innych materiałów wybuchowych zalegających pod powierzchnią ziemi. Według dowódcy jednostki saperskiej z Bordeaux, Philippe'a Delemotte'a, pierwsze działania rozpoczęto już po zgłoszeniach o wybuchach. Początkowo odnaleziono kilkadziesiąt pocisków, jednak kolejne przeszukania ujawniły znacznie większy arsenał.

Ukryte od ponad 80 lat

Wśród odnalezionej amunicji znalazły się m.in. francuskie pociski moździerzowe oraz niemieckie pociski kalibru 5 cm, które z niewiadomego powodu przez ponad osiem dekad pozostawały niezauważone. Zdaniem saperów dopiero wysoka temperatura oraz przechodzący przez okolicę pożar doprowadziły do detonacji części zakopanej amunicji, wskazując służbom miejsce jej zalegania.

Ze względu na ryzyko kolejnych wybuchów wokół znaleziska natychmiast wyznaczono strefę bezpieczeństwa. Eksperci ostrzegają, że eksplozja takiej amunicji może rozrzucić śmiercionośne odłamki nawet na kilkaset metrów.

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Mieszkańcy wracają do zgliszczy

W lipcu, gdy ogień zbliżał się do Le Porge, ewakuowano większość z około 3,5 tys. mieszkańców. Setki strażaków przez wiele dni walczyły z żywiołem, który - jak podkreślają francuskie służby - był bardziej gwałtowny i nieprzewidywalny niż podczas wcześniejszych sezonów pożarowych. Po przeprowadzeniu kontroli bezpieczeństwa mieszkańcy zaczęli wracać do swoich domów, choć wielu z nich zastało jedynie zgliszcza. Jeden z mieszkańców opisał sytuację jako "apokalipsę", mówiąc, że ogień strawił wszystko, łącznie ze zwierzętami.

Odkrycie w Le Porge to kolejny przykład tego, jak rekordowe upały i pożary zmieniają krajobraz Europy. Wysokie temperatury oraz susza odsłaniają ukryte dotąd pozostałości przeszłości, od wraków statków i stanowisk archeologicznych po niewybuchy z czasów II wojny światowej. Podobna sytuacja miała miejsce niedawno na Węgrzech, gdzie obniżający się poziom Dunaju odsłonił bomby prawdopodobnie pochodzące z okresu II wojny światowej.

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