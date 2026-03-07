Atrakcje Czech. W Pradze otworzą niedostępny od prawie 20 lat pałac

Czechy od lat są jednym z najchętniej odwiedzanych przez Polaków krajów sąsiadujących, a wśród najpopularniejszych celów turystycznych króluje stolica tego państwa - Praga. Miasto zachwyca zabytkami takimi jak Zamek na Hradczanach, Most Karola czy ratusz z zegarem astronomicznym.

Spacer po malowniczych uliczkach, rejs po Wełtawie, odwiedziny w muzeach i kawiarniach w stylu secesyjnym to tylko część atrakcji, które przyciągają turystów. Wśród ciekawych punktów Pragi jest też zamknięty od prawie 20 lat pałac. W tym roku, po długotrwałej renowacji, XIX-wieczna budowla zostanie w końcu ponownie otwarta dla zwiedzających.

Pałac Przemysłowy w Pradze. Ponowne otwarcie zapowiedziano na 2026 r.

Pałac Przemysłowy (Průmyslový palác) to zabytek techniki, który stanowi centralny budynek obszaru Výstaviště. Ten ciekawy obiekt w stylu secesyjnym wyróżnia się przeszkloną stalową konstrukcją, ceglanymi fasadami, czterema wieżami narożnymi oraz kopułą z wieżą zegarową i spiralnymi schodami. Pałac powstał w 1891 roku z okazji Jubileuszowej Wystawy Krajowej, został zaprojektowany przez czeskiego architekta Bedřicha Münzbergera. W tamtym czasie Münzberger zastosował rozwiązania uznane za nowatorskie na ziemiach czeskich. Wnętrze pałacu zaprojektował Friedrich Ohmann, profesor Szkoły Sztuk Stosowanych w Pradze.

W 2008 roku obiekt ucierpiał w wyniku pożaru, który wybuchł w hali wystawowej. W wyniku zdarzenia m.in. doszczętnie spłonęło lewe skrzydło budynku. Według czeskiego serwisu CT24, straty oszacowano wówczas na ok. miliard koron czeskich. Od czasu zdarzenia obiekt pozostawał nieczynny, z czasem podjęto decyzję o remoncie - gruntowna renowacja ruszyła w lutym w 2022 r. Praskie media informują, że pałac na praskim Výstaviště zostanie wkrótce ponownie otwarty.

Praskie Výstaviště to nie tylko Průmyslový palác. Tu jest co robić

Pałac Przemysłowy ponownie otworzy się we wrześniu 2026 roku. Po remoncie pałac ma oferować jedną z największych przestrzeni wystawienniczych i kongresowych w Europie Środkowej. Obiekt ma znów stać się ważnym miejscem targów, wystaw i wydarzeń publicznych. Otwarciu pałacu będą towarzyszyć specjalne wycieczki z przewodnikiem dla mieszkańców i turystów. Już na początku października odnowione wnętrza pałącu będą też gościć festiwal designu - Designblok 2026, co symbolicznie zaznaczy powrót budowli do kulturalnego życia miasta.

Powrót Pałacu Przemysłowego na mapę atrakcji czeskiej dzielnicy Bubeneč ma być też ważnym impulsem dla całego kompleksu Výstaviště, który w ostatnich latach przechodzi modernizację i poszerza program wydarzeń. Pokaz Krampusa, inspirowany alpejskimi tradycjami, 21 listopada 2026 r. zakończy sezon plenerowy przed Pałacem Przemysłowym - teren wystawowy, gdzie znajdują się też inne architektoniczne perełki, jak lapidarium czy fontanna Křižíkova, jest jednak dostępny przez cały rok, a wydarzenia, które odbywają się tam niemal w każdym miesiącu, można śledzić na oficjalnej stronie Výstaviště Praha.

