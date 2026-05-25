Archeolodzy odkryli w Rumunii megastrukturę

Naukowcy z Uniwersytetu Fryderyka i Aleksandra w Erlangen i Norymberdze (FAU), którzy prowadzą wykopaliska na stanowisku w Rumunii, odkryli prehistoryczną budowlę dużych rozmiarów. Badania archeologiczne trwają w pobliżu Stăuceni w dystrykcie Botoszany.

Odkryta na stanowisku megastruktura ma powierzchnię około 350 metrów kwadratowych. Budowla ta, przypisywana kulturze Cucuteni-Trypole, stanowi część osady odkrytej wcześniej na tym terenie.

Badania osady kultury Cucuteni-Trypole w pobliżu Stăuceni

Osada w rejonie Stăuceni składała się z 45 domów i zawierała zientyfikowaną teraz megastrukturę, która została wzniesiona później niż reszta zabudowań. Megastruktura jest ponad trzy razy większa od otaczających ją budynków. Znalezisko jest jednym z najstarszych znanych przykładów w tym regionie.

Kultura Cucuteni-Trypole, zwana też kulturą ceramiki malowanej, uformowała się ok. 5500 r p.n.e. i rozprzestrzeniła na obszarze dzisiejszej Mołdawii, Rumunii i Ukrainy. Charakterystyczną formą osadnictwa były w tym przypadku rozległe osady nad rzekami, niekiedy żyło tam nawet do 30 tys. mieszkańców. Domy były budowane według podobnego planu i rozmieszczane w uporządkowanych układach. Brak pałaców czy śladów centralnej władzy sugeruje jednak, że społeczności mogły funkcjonować bez wyraźnej hierarchii.

- Biorąc pod uwagę, że żyły tu razem tysiące ludzi, jest to naprawdę zaskakujące - mówi mówi prof. dr Doris Mischka, kierowniczka Katedry Późnej Prehistorii FAU. - Do tej pory megastruktury były jedynym dowodem na to, jak mogły być zorganizowane te społeczności. Naukowcy wciąż jednak dyskutują nad tym, jaka mogła być ich funkcja.

Duży budynek w małej osadzie. Badacze szukają odpowiedzi

Megastruktura z okolic Stăuceni to nowy dowód na to, że tego typu założenia wznoszono nawet w mniejszych osadach. Do czego jednak służyły? Badacze w odkrytej teraz budowli znaleźli stosunkowo niewiele artefaktów: odłamki ceramiki, wyrobów z kamienia i kilka pozostałości botanicznych. Znaleziska te nie różnią się specjalnie od tego, co znaleziono w innych domach. Mimo rozmachu w budowie trudno jednoznacznie wskazać funkcje tego obiektu.

- Nie możemy jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy budynek służył jako miejsce spotkań, miejsce o znaczeniu rytualnym, czy być może jedno i drugie - mówi prof. dr Doris Mischka w komunikacie uczelni. - Potrzebne są dalsze wykopaliska i dane porównawcze, zanim będziemy mogli z całą pewnością określić dokładną funkcję tych budynków.

Nowe odkrycia w osadach związanych z Cucuteni-Trypole mogą z czasem w końcu przynieść odpowiedzi na pytanie o struktury społeczne tej kultury.





