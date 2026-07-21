Przez dekady przeszukiwali wybrzeża Anglii. Teraz znaleźli starożytny miecz

Wielkie odkrycie z epoki brązu u wybrzeży Anglii

Miecz został znaleziony na początku tego roku przez Becky Gill i Catherine Gill, członkinie organizacji South West Maritime Archaeological Group (SWMAG). Broń pochodzi z obszaru, który po raz pierwszy zbadał pod koniec lat 70. archeolog morski Keith Muckelroy - Salcombe Cannon i Moor Sand. Już od dekad są przeszukiwane przez zawodowych i amatorskich nurków-archeologów w poszukiwaniu reliktów przeszłości.

Okolice Salcombe od dawna uznawane są za stanowisko archeologiczne o międzynarodowym znaczeniu, związane z historią żeglugi prehistorycznej; znaleziska wskazują na intensywną działalność handlową i żeglugową w epoce brązu. Wśród odkrytych na tym stanowisku przedmiotów znajdują się broń i narzędzia, które świadczą o daleko sięgających powiązaniach między społecznościami zamieszkującymi tereny wzdłuż szlaków morskich Atlantyku ponad 3000 lat temu.

Miecz odkryty w Salcombe Cannon. SWMAG materiał zewnętrzny

Relikt sprzed 2300 lat

Eksperci uważają, że miecz pochodzi ze środkowej lub późnej epoki brązu, czyli z okresu między około 1300 a 800 r. p.n.e. Silna erozja spowodowała zniszczenie wielu jego elementów, co utrudnia dokładniejsze określenie jego typu. Naukowcy spodziewają się, że dalsze badania przeprowadzone po konserwacji pozwolą uzyskać jaśniejszy obraz jego wieku i konstrukcji.

Miecz jest obecnie poddawany konserwacji przez firmę MSDS Marine, a następnie trafi do British Museum, gdzie naukowcy przeprowadzą jego badania. Naukowcy mają nadzieję, że trwająca analiza miecza pozwoli uzupełnić o kolejne szczegóły historię żeglugi w epoce brązu, szlaków handlowych oraz przepływu przedmiotów metalowych na wodach u południowo-zachodnich wybrzeży Anglii.

- To niezwykle ekscytujące odkrycie, które dobitnie przypomina o znaczeniu chronionych stanowisk wraków oraz o wkładzie, jaki wolontariusze nieustannie wnoszą w archeologię morską. Fakt, że odkrycie to dokonało się dzięki kolejnemu pokoleniu wolontariuszy, sprawia, że jest ono wyjątkowe i stanowi świadectwo wielu godzin pracy, jakie wolontariusze z SWMAG przeprowadzili w tym miejscu zarówno w przeszłości, jak i w ostatnim czasie - powiedział Neil Wilkin z British Museum.