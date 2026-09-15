Jak wyglądał świat setki tysięcy lat temu? Nowe ustalenia

Jak wyglądał świat wiele lat temu? Choć coraz lepiej poznajemy historię naszej planety i potrafimy odtworzyć wiele wydarzeń, które rozegrały się na niej przed wiekami, wciąż nie znamy wszystkich szczegółów. Przeszłość nie zachowała się bowiem w kompletnym obrazie - część śladów zatarł czas, inne dopiero czekają, by właściwie je odczytać.

Tak jest między innymi w przypadku Lewantu - historycznej krainy położonej we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, obejmującej m.in. dzisiejszą Syrię, Palestynę, Liban, Jordanię i Izrael. Region ten odegrał kluczową rolę w historii Ziemi, zarówno pod względem geologicznym, jak i migracyjnym - w przeszłości tereny te stanowiły ważny rejon spotkań różnych kultur i miejsce wymiany międzykontynentalnej. Prowadzenie tu badań jest jednak od lat utrudnione ze względu na sytuację polityczną i społeczną. Dlatego naukowcy przyglądają się dawnym odkryciom archeologicznym.

Teraz specjaliści ponownie przeanalizowali dowody z Libanu i dzięki temu odkryli informacje, które mogą zmienić nasze spojrzenie na jego odległą przeszłość.

Ponowna analiza dawnych odkryć. Wcześniejsza teoria podważona

Międzynarodowy zespół badawczy, którym kierował Gabriele Russo z Uniwersytetu w Tybindze, przeanalizował historyczne zabytki z terenów dzisiejszego Libanu, wykorzystując w tym celu najnowsze metody badawcze.

- Badania w Lewancie do dziś stanowią wyjątkowe wyzwanie ze względu na niestabilność polityczną i społeczną. W przypadku Libanu ta niestabilność nadal ogranicza dostęp do ważnych stanowisk kopalnych. To sprawia, że historyczne kolekcje są tym cenniejsze - wyjaśnia Russo w komunikacie uczelni. - Mimo że niektóre z pierwotnych wykopalisk miały miejsce ponad 100 lat temu, współczesne metody pozwalają nam wydobyć z nich nowe informacje i odpowiedzieć na ważne pytania.

Wcześniejsze badania dotyczące dawnego klimatu i środowiska Lewantu opierały się w dużej mierze na danych z jego południowej części - były to tereny bardziej suche, stepowe i półpustynne. Nowe badanie podważa wcześniejsze założenie, że warunki te były reprezentatywne dla całego regionu.

Wyniki pokazują wyraźne różnice między poszczególnymi obszarami. Ponowna analiza znalezisk ze stanowisk Ras el-Kelb, Naameh i Nahr Ibrahim w Libanie dostarcza tym samym nowego spojrzenia na życie wczesnych ludzi i zwierząt w tym rejonie.

Po raz pierwszy naukowcy byli w stanie precyzyjnie je datować i wskazali, że dokumentują one okres od około 400 000 do 100 000 lat temu, tworząc jeden z najdłuższych zapisów paleoekologicznych dla tego regionu.

Artystyczna rekonstrukcja Libanu sprzed 400 000 lat, przedstawiająca ekologiczną mozaikę śródziemnomorskich lasów, otwartych przestrzeni i stref przybrzeżnych. Mauro Cutrona; Copyright Sireen El Zaatari/REVIVE via komunikat prasowy Uniwersytetu w Tybindze materiał zewnętrzny

Zróżnicowana kraina i sprzyjające warunki. Niczym "raj na ziemi"

Na podstawie analizy dawnych narzędzi oraz kości i zębów zwierząt, na których znaleziono ślady działalności człowieka, takich jak nacięcia czy rozłupania, badacze byli w stanie wskazać istotne różnice między południową, centralną i północną częścią Lewantu oraz tym, jak wyglądało tam życie wczesnych ludzi.

Wybrzeże dzisiejszego Libanu było znacznie bardziej zalesione i żyzne niż południowa część Lewantu, która częściej miała charakter stepowy i półpustynny. Analizy izotopowe sugerują, że klimat był przez długie okresy stosunkowo ciepły i stabilny, co mogło czynić ten obszar "rajem" dla ludzi i zwierząt.

Wczesni ludzie polowali w tym rejonie głównie na duże zwierzęta, takie jak tury, jelenie, a nawet nosorożce. Ślady cięcia i rozłupywania kości wskazują na regularne oprawianie zwierzyny i pozyskiwanie szpiku.

Tym samym dwa nowe badania opublikowane na łamach "Communications Earth & Environment" pokazują, że dawne wybrzeże Libanu było bogatym, zróżnicowanym środowiskiem, które mogło sprzyjać przetrwaniu i migracjom ludzi oraz zwierząt przez setki tysięcy lat. Badanie podkreśla także ogromną wartość historycznych zbiorów, zwłaszcza w regionach, gdzie współczesne badania terenowe są utrudnione.