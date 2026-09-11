W skrócie W miejscowości Sysmä odnaleziono największy w historii Finlandii skarb z epoki wikingów, obejmujący tysiące srebrnych monet i biżuterię o łącznej wadze blisko 4,5 kg.

Artefakty, ukryte w pojemnikach z kory brzozowej, pochodzą z lat 1000-1050 i zawierają numizmaty z terenów Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz świata islamskiego.

Badacze podkreślają, że znalezisko nie implikuje wikińskiego panowania w Finlandii, lecz stanowi dowód na istnienie rozbudowanych szlaków handlowych wczesnego średniowiecza.

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Rekordowe odkrycie fińskiego detektorysty

W fińskiej miejscowości Sysmä doszło do przełomowego odkrycia archeologicznego. Poszukiwacz skarbów Kalle Lappinen natrafił na największy w historii kraju depozyt srebra z epoki wikingów. Znalezisko ukryte było na terenie lasu, obok skał, około 150 km na północ od Helsinek.

Wykrywacz metali wskazał ważący blisko 4,5 kg depozyt, który zawierał tysiące srebrnych monet oraz liczne fragmenty biżuterii. Całe znalezisko składało się z dwóch odrębnych pakunków zakopanych na głębokości około 45 cm i oddalonych od siebie o 12 metrów. Całość umieszczona była w pojemnikach wykonanych z kory brzozowej.

Detektorysta natychmiast wezwał specjalistów, którzy zabezpieczyli odkryte artefakty. Badacze potwierdzają, że jest to dotąd największe tego typu znalezisko w całej Finlandii. Dotychczasowym rekordem był skarb z 1895 r. z Nousiainen, zawierający ponad 1,7 tys. monet i ważący o połowę mniej. Według oceny archeologów przedmioty pochodzą najpewniej z lat 1000-1050, choć dokładny czas ich ukrycia pozostaje nieznany. Wartość samego srebra wyceniana jest na blisko 10 tys. dolarów.

Archeolodzy badają srebrny skarb wikingów

Do badań nad bezcennym znaleziskiem przystąpili muzealnicy i archeolodzy. Tak naprawdę prace nad czyszczeniem i katalogowaniem tysięcy elementów dopiero się rozpoczęły. "Jest tu całkiem sporo monet" - skomentował Esko Tikkala z Muzeum Historycznego w Lahti. Poza monetami wśród artefaktów eksperci wyszczególnili m.in. ozdobne okucie i monetę łamaną, służącą do płatności według wagi, srebrną bransoletę i perłę. "Nie miałem czasu, aby przejrzeć je wszystkie" - dodał archeolog.

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W ocenie badaczy numizmaty pochodziły z obszarów dzisiejszych Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji i krajów ze świata islamskiego. Znalezione dirhamy - srebrne monety bite przez kalifaty arabskie we we wczesnym średniowieczu - to świadectwo dawnych szlaków handlowych biegnących przez te ziemie.

Badacze wskazują, że przyczyny ukrycia majątku mogły być różnorodne. Analizy tysięcy podobnych skarbów pokazują, że zakopywano je w celach ochronnych, religijnych lub podatkowych. Teren wokół znaleziska nie nosi śladów pochówków i wymaga dalszych badań.

Finlandia nie była krainą wikingów

Obecność cennych przedmiotów z tamtego okresu nie oznacza bezpośredniej obecności najeźdźców z północy. Pojęcie "epoki wikingów" w odniesieniu do Finlandii jest jedynie terminem przyjętym roboczo przez historyków dla określenia ram czasowych. Kulturowo i politycznie obszar ten różnił się od dawnej Skandynawii.

"Nie mamy źródeł sugerujących, że Finlandia była 'wikińska' w tym samym sensie, co obszary dzisiejszej Szwecji, Norwegii i Danii" - tłumaczy Tikkala. Mimo że Finlandia nie była w tamtych czasach obszarem władanym przez norweskich czy duńskich wojowników, to lokalna społeczność utrzymywała intensywne kontakty z sąsiednimi ludami.

Odkrycie z Sysmä łączy się z innymi historycznymi skarbami odnajdywanymi w krajach nordyckich. W Norwegii natrafiono niedawno na 4,7 tys. monet, a w Danii - na skarb ważący ponad 18,5 kg. A jeśli chodzi o odkrycie w Finlandii, to oczywiście nie koniec. Następnym etapem prac będą szczegółowe ekspertyzy numizmatyczne i publikacje naukowe.



